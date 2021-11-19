ДТП произошло утром около 6: 00 утра на улице Южное шоссе в Запорожье.
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Маршрутка врезалась в грузовой тягач
Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter двигался по маршруту село Владимирское – Запорожье. В салоне ехали восемь человек. Впереди остановился грузовой тягач с полуприцепом.
Водитель маршрутки не смог соблюсти безопасную дистанцию и не объехал тягач. Пострадавших забрали в больницу, чтобы установить повреждения.
Авария в Запорожье / Фото Нацполиции
Что известно о последних резонансных ДТП:
- В Харькове водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Машина въехала в электроопору, мужчина погиб.
- Недалеко от Львова 19 ноября грузовик сбил пешехода. Мужчина получил очень тяжелые травмы и погиб на месте ДТП.
- Во Львовской области фура въехала в заправку. Водитель говорит, что так пытался избежать столкновения.
- В городе Песочин на Харьковщине машина сбила женщину на пешеходном переходе, она погибла.