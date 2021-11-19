ДТП сталась вранці близько 6:00 ранку на вулиці Південне шосе у Запоріжжі.
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Маршрутка врізалась у вантажний тягач
Водій мікроавтобусу Mercedes Sprinter рухався за маршрутом село Володимирське – Запоріжжя. У салоні їхали восьмеро людей. Попереду зупинився вантажний тягач з напівпричепом.
Керманич маршрутки не зміг дотриматись безпечної дистанції та не об'їхав тягача. Постраждалих забрали до лікарні, аби встановити пошкодження.
Аварія у Запоріжжі / Фото Нацполіції
Що відомо про останні резонансні ДТП:
- У Харкові водій Hyundai Elantra не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги. Машина в'їхала в електроопору, чоловік загинув.
- Неподалік Львова 19 листопада вантажівка збила пішохода. Чоловік отримав дуже важкі травми й загинув на місці ДТП.
- У Львівській області фура в'їхала в заправку. Водій каже, що так намагався уникнути зіткнення.
- У місті Пісочин на Харківщині машина збила жінку на пішохідному переході, вона загинула.