ДТП сталась вранці близько 6:00 ранку на вулиці Південне шосе у Запоріжжі.

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Маршрутка врізалась у вантажний тягач

Водій мікроавтобусу Mercedes Sprinter рухався за маршрутом село Володимирське – Запоріжжя. У салоні їхали восьмеро людей. Попереду зупинився вантажний тягач з напівпричепом.

Керманич маршрутки не зміг дотриматись безпечної дистанції та не об'їхав тягача. Постраждалих забрали до лікарні, аби встановити пошкодження.

Зверніть увагу! Поліція відкрила кримінальне провадження. Водіїв, які бачили аварію та мають відеозаписи, просять звернутись до поліції.

Аварія у Запоріжжі / Фото Нацполіції

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