ДТП сталась вранці близько 6:00 ранку на вулиці Південне шосе у Запоріжжі.

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Маршрутка врізалась у вантажний тягач

Водій мікроавтобусу Mercedes Sprinter рухався за маршрутом село Володимирське – Запоріжжя. У салоні їхали восьмеро людей. Попереду зупинився вантажний тягач з напівпричепом.

Керманич маршрутки не зміг дотриматись безпечної дистанції та не об'їхав тягача. Постраждалих забрали до лікарні, аби встановити пошкодження.

ДТП у ЗапоріжжіАварія у Запоріжжі / Фото Нацполіції

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