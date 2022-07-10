Останавливаются производства и хлебозаводы: города Запорожья остались без газа
Россияне повлекли за собой очередную гуманитарную катастрофу на территории Запорожской области. Они перебили магистральный газопровод в районе села Мирное (Пологовский район).
Оккупанты не позволили его отремонтировать, в результате чего крупные города остались без газа. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.
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Какие города остались без газа
- Мелитополь
- Энергодар
- Токмак
- Днепрорудное
- Пологи
- и другие.
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Традиционно, россияне прибегли ко лжи. В отключении они обвинили украинскую сторону – так называемых "боевиков Зеленского". Конечно, в это никто не поверил. Осознав, что преступление скрыть не удается, они попросили свое руководство в Москве завезти как можно больше электрических печей, чтобы люди могли готовить себе еду.
"Если все включат электропечи, то вслед за газовой сетью могут улететь и трансформаторы", – сказал корреспондент.
К слову, жители Бердянска без газа уже пятый месяц. 9 марта российские военные перебили другой газопровод – в Донецкой области.
Производство хлеба остановилось
Он добавил, что из-за действий оккупантов останавливаются хлебзаводы и ряд других предприятий. Так, в Мелитополе с полок магазинов исчез хлеб. Дело в том, что все печи в пекарнях работают от газа, так что производство хлеба остановилось. На данный момент повезло людям, у которых есть дома электрические хлебопечки.
Мелитопольцев предупреждают об очередных неожиданностях. Так, скоро в городе может быть резкое повышение цен на дрожжи и муку.
Преступления россиян на оккупированных территориях
- В Мелитополе российские оккупанты захватили и закрыли городской морг. Местные жители не могут похоронить своих родных.
- Россияне продолжают разворовывать украинское зерно. Из Бердянска его привезли в Турцию.
- В Херсонской области оккупанты не позволяют тушить пожары. Люди как раз собирали урожай на полях, но огонь охватил огромные территории.
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