На Запорожье оккупанты начали массово шить форму ВСУ: возможны провокации с "ряжеными"

Российские оккупанты продолжают готовить очередные провокации, чтобы дискредитировать украинских защитников. Для этого они начали массово отшивать форму ВСУ.

Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". По словам защитников, оккупанты в течение суток 3 мая продолжали инженерное усовершенствование своих позиций. Активных наступлений на Херсонском и Николаевском направлении враги не проводили, однако производили обстрелы из артиллерии и бронированной техники.

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Оккупанты готовят провокации

Со 2 мая в городе Токмак на Запорожье российские оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных Сил Украины.

Не исключено осуществление провокативных действий такими "выряженными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения,

– отметили в ОК "Юг".

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

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