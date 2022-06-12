Такое решение принял исполнительный комитет Запорожского городского совета. Там пояснили, что повышение базируется исключительно на подорожании топлива и является экономически обоснованным.

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Известно, что теперь проезд в маршрутках будет стоить минимально – 12 гривен.

Исключение составляют длинные маршруты, которые курсируют в Хортицкий район. Они будут на гривну дороже. То есть проезд на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 и 58 составит 13 гривен,

– пояснил врио городского главы Запорожья секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"При этом хочу отметить, что Запорожье – это единственный украинский город, в котором проезд в городском электротранспорте остается бесплатным. И бесплатным он будет до самого конца войны. А также не забывайте о том, что в Запорожье и во время войны во всех видах городского транспорта продолжает действовать льготный проезд", – добавил Анатолий Куртев.

Отметим, что в Запорожье пенсионеры могут пользоваться льготами с 10:00 до 15:00 ежедневно. Другие льготные категории граждан, которые определены украинским законодательством, могут рассчитывать на бесплатный проезд без ограничений во времени.

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