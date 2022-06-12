Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Запорізької міської ради. Там пояснили, що підвищення базується виключно на подорожчанні пального і є економічно обґрунтованим.
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Відомо, що тепер проїзд у маршрутках буде коштувати мінімально – 12 гривень.
Виключення становлять довгі маршрути, які курсують до Хортицького району. Вони будуть на гривню дорожчі. Тобто проїзд на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 та 58 становитиме 13 гривень,
– пояснив т. в. о. міського голови Запоріжжя секретар міськради Анатолій Куртєв.
"При цьому хочу зазначити, що Запоріжжя – це єдине українське місто, в якому проїзд у міському електротранспорті залишається безкоштовним. І безкоштовним він буде до самого кінця війни. А також не забувайте про те, що у Запоріжжі й під час війни у всіх видах міського транспорту продовжує діяти пільговий проїзд", – додав Анатолій Куртєв.
Зазначимо, що в Запоріжжі пенсіонери можуть користуватися пільгами з 10:00 до 15:00 щодня. Інші пільгові категорії громадян, які визначені українським законодавством, можуть розраховувати на безкоштовний проїзд без обмежень у часі.
Яка ситуація у Запоріжжі: останні новини
- Росіяни й далі викрадають людей на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, за останні дні вони незаконно позбавили волі двох учасників АТО на Запоріжжі.
- За минулу добу окупанти завдали ударів по інфраструктурі та житлових будинках у кількох населених пунктах на Запоріжжі. Зокрема, під атаку потрапило село Кам'янське Васильківського району. По ньому вдарили штурмовиками Су-25.
- Російські окупанти хотіли наступати на Запоріжжя. Проте українські захисники завдали удару у відповідь і зірвали плани ворога.
- Українські оборонці знищили склад з російськими боєприпасами у Запорізькій області. Крім того, знешкодили і реактивні системи залпового вогню.
- У той час, коли вся країна єднається для протидії окупантам, дехто зраджує свою Батьківщину та допомагає ворогу. Так, на Запоріжжі за підозрою у колабораціонізмі затримали депутата сільради.
- Окупанти обстріляли дитячий садочок у Степногірську Василівського району на Запоріжжі. Ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу.
- Російські окупанти продовжують розповсюджувати фейкову інформацію. Вони стверджують про нібито відключення українських мобільних операторів на Запоріжжі.
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