Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Запорізької міської ради. Там пояснили, що підвищення базується виключно на подорожчанні пального і є економічно обґрунтованим.

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Відомо, що тепер проїзд у маршрутках буде коштувати мінімально – 12 гривень.

Виключення становлять довгі маршрути, які курсують до Хортицького району. Вони будуть на гривню дорожчі. Тобто проїзд на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 та 58 становитиме 13 гривень,

– пояснив т. в. о. міського голови Запоріжжя секретар міськради Анатолій Куртєв.

"При цьому хочу зазначити, що Запоріжжя – це єдине українське місто, в якому проїзд у міському електротранспорті залишається безкоштовним. І безкоштовним він буде до самого кінця війни. А також не забувайте про те, що у Запоріжжі й під час війни у всіх видах міського транспорту продовжує діяти пільговий проїзд", – додав Анатолій Куртєв.

Зазначимо, що в Запоріжжі пенсіонери можуть користуватися пільгами з 10:00 до 15:00 щодня. Інші пільгові категорії громадян, які визначені українським законодавством, можуть розраховувати на безкоштовний проїзд без обмежень у часі.

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