Будет больше "хлопка": оккупанты планируют перебросить много техники на Запорожье
В связи с повреждениями Крымского моста, оккупанты хотят перебросить больше техники на Запорожье по железной дороге и автодорогам. Это значит, что у наших военных будет больше целей для нового "хлопка".
Об этом рассказал корреспондент 24 каналу из Запорожья. Ранее сообщалось, что 11 октября в Запорожье снова раздались взрывы.
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ВСУ дают отпор врагу
Корреспондент из Запорожья отметил, что ВСУ дают отпор врагу на фронте. Россияне пытались атаковать наши позиции в районе Гуляйполя. Получили из тяжелых калибров и с потерями отступили. Штурмы были неудачными. Наши военные имеют локальные успехи. В частности, под Пологами удалось расширить свои территории.
Одним словом, продолжаются там бои и артиллерийские перестрелки,
– заметил он.
На Запорожье могут направить много техники
По словам корреспондента, в связи с повреждением Крымского моста, оккупанты планируют перевезти грузы и технику в Запорожье с помощью железной дороги и автомобильных путей.
"Итак, у нашей артиллерии и РСЗО будет больше целей и можно ожидать больше "хлопка", – подчеркнул корреспондент.
Корреспондент из Запорожья о том, что оккупанты планируют перебросить технику на Запорожье: смотрите видео
Российские пропагандисты сообщают об уничтожении иностранных наемников
Он продолжил, что российские пропагандисты в своих информационных помойках сообщают об уничтожении иностранных наемников НАТО. Им неприятно, что они терпят поражение от украинцев. Пропагандисты говорят, что Киев собрал на линии столкновения в Запорожской области иностранных наемников из более чем 30 стран, однако их база и 160 наемников в Запорожье были ликвидированы.
Это все влажные мечты. Им очень хочется, чтобы здесь было больше иностранцев. Иначе их не устраивает, что им дают "прикурить" и они убегают и гибнут от метких выстрелов наших ребят,
– подчеркнул корреспондент.
Новости Запорожья: последние события
- Российские захватчики снова обстреляли Запорожье 11 октября. К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие.
- Около 2 ночи 10 октября российские захватчики еще раз цинично атаковали Запорожье. Оккупанты выпустили по территории города 7 ракет и полностью уничтожили подъезд одной из 5-этажек.
- Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Запорожье. В результате одного из таких обстрелов пострадал футболист местной команды Металлург Даниил Кравчук, а его отец погиб.