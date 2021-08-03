Для свежести: в Запорожье продавец на рынке плевала на овощи – отвратительное видео

Свидетелями неприятного инцидента стали покупатели на центральном рынке Запорожья. Продавец на одной из торговых точек решила "приправить" огурцы слюной.

В сеть выложили видео, как женщина набирала воду в рот и выплевывала ее на овощи. Вероятно, по ее мнению, так продукция должна была приобрести свежий вид.

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В Запорожье продавали на рынке оплеванные овощи

В Запорожье на центральном рынке продавец одной из точек, совсем не стесняясь свидетелей, плевала на свой товар. В буквальном смысле.

Женщина набрала в рот воды и "ополаскивала" изо рта ящик с овощами.

Вероятно, так она хотела предоставить огурцам свежий вид, а для прочего эффекта еще и растирала наплеванное грязными руками.

Всю эту процедуру можно увидеть на видео, которое сняли на месте свидетели и выложили в сеть.

Видео, конечно, не 18+, но людям со слабой психикой, возможно, его смотреть и не стоит.

К публикации отвратного видео собралось немало комментариев. Пользователи, естественно, возмущены такой хитростью продавщицы.

А еще и подчеркивают, что такая "гигиеническая процедура" может быть опасной для здоровья тех, кто эти овощи купит.

Кто ведь знает, какие бактерии и вирусы таким образом могли на них попасть.

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