В мережу виклали відео, як жінка набирала воду в рот і випльовувала її на овочі. Ймовірно, на її думку, так продукція мала б набути свіжішого вигляду.

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У Запоріжжі продавали на ринку опльовані овочі

У Запоріжжі на центральному ринку продавчиня однієї з точок, геть не соромлячись свідків, плювала на свій товар. У буквальному сенсі.

Жінка набрала в рот води й "ополіскувала" з рота ящик з овочами.

Ймовірно, так вона хотіла надати огіркам свіжого вигляду, а для сильнішого ефекту ще й розтирала напльоване брудними руками.

Усю цю процедуру можна побачити у відео, яке зняли на місці свідки й виклали у мережу.

Відео, звісно, не 18+, але людям зі слабкою психікою, можливо, його дивитися й не варто.

До публікації огидного відео зібралося чимало коментарів. Користувачі, що природньо, обурені такою хитрістю продавчині.

А ще й наголошують, що така "гігієнічна процедура" може бути небезпечною для здоров'я тих, хто ці овочі купить.

Бо хто ж знає, які бактерії та віруси у такий спосіб могли на них потрапити.

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