В Запорожье раздался взрыв после отбоя воздушной тревоги
В Запорожье 3 сентября прогремел взрыв уже после отбоя воздушной тревоги. Что стало причиной – пока неизвестно.
Местные сообщают, что звуки взрыва слышали в разных районах. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения авиационного вооружения.
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Что известно о взрыве
Тревогу в Запорожской области объявили в 07:56 и длилась она почти час – до 08:42. В ВСУ предупреждали, что тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Была угроза применения авиационного вооружения.
Однако после отмены воздушной тревоги, около 09:25, в Запорожье раздался взрыв, который слышали в разных районах города.
В субботу, 2 сентября, в Запорожье также раздался мощный взрыв. Тогда в области также была угроза применения авиационного вооружения. В сети предполагали, что звук мог доноситься из Запорожского района, поскольку в городе не фиксировали "прилетов".
Враг продолжает терроризировать Запорожскую область
- В Запорожской ОВА сообщили, что за сутки россияне совершили 120 обстрелов, которые пришлись по 25 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов. Зафиксировали повреждение или разрушение 21 объекта гражданской инфраструктуры. Чудом обошлось без пострадавших.
- Россияне также обстреливают область из артиллерии. За сутки была зафиксирована 91 атака на десятки населенных пунктов Запорожья.
- Кроме того, россияне применили 14 авиабомб в Запорожской области.