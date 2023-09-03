В Запорожье раздался взрыв после отбоя воздушной тревоги

В Запорожье 3 сентября прогремел взрыв уже после отбоя воздушной тревоги. Что стало причиной – пока неизвестно.

Местные сообщают, что звуки взрыва слышали в разных районах. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения авиационного вооружения.

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Что известно о взрыве

Тревогу в Запорожской области объявили в 07:56 и длилась она почти час – до 08:42. В ВСУ предупреждали, что тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Была угроза применения авиационного вооружения.

Однако после отмены воздушной тревоги, около 09:25, в Запорожье раздался взрыв, который слышали в разных районах города.

В субботу, 2 сентября, в Запорожье также раздался мощный взрыв. Тогда в области также была угроза применения авиационного вооружения. В сети предполагали, что звук мог доноситься из Запорожского района, поскольку в городе не фиксировали "прилетов".

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