Місцеві повідомляють, що звуки вибуху чули у різних районах. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування авіаційного озброєння.

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Що відомо про вибух

Тривогу у Запорізькій області оголосили о 07:56, й тривала вона майже годину – до 08:42. У ЗСУ попереджали, що тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Існувала загроза застосування авіаційного озброєння.

Проте, після скасування повітряної тривоги, близько о 09:25, у Запоріжжі пролунав вибух, який чули у різних районах міста. Місцева влада наразі не коментувала інцидент.

У суботу, 2 вересня, у Запоріжжі також пролунав потужний вибух. Тоді в області також існувала загроза застосування авіаційного озброєння. У мережі припускали, що звук міг доноситися із Запорізького району, оскільки у місті не фіксували "прильотів".

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