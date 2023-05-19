Россияне свозят на Запорожье живую силу и технику: как им помогает так называемая эвакуация

Российские оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Они свозят личный состав и военную технику и пробуют там закрепиться.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. По ее словам, оккупанты регулярно обстреливают украинские города и села на Запорожском направлении.

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К примеру, только за последние сутки, 18 мая, россияне нанесли около 80 обстрелов. Известно об одном пострадавшем в Гуляйполе.

Российские террористы бьют по мирным домам, кварталам. Они желают уничтожить наше население. Однако получают достойный отпор на фронте. Постоянно видим, как наши войска уничтожают террористов в Запорожском направлении. Недавно вышло видео о последнем дне российского танкиста,

– рассказала Сысоева.

В целом оккупанты готовятся к обороне. Они опасаются, что контрнаступление ВСУ состоится в Запорожском направлении.

Российские оккупанты фактически превратили Запорожскую АЭС в военную базу. Туда свезли до 2 тысяч захватчиков и много единиц военной техники.

Какая ситуация в Запорожье – рассказала Сысоева: смотрите видео

Оккупанты вывозят местное население

Несколько ранее российские оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" из некоторых населенных пунктов Запорожской области. Они вывозят людей, в частности, в Бердянск, где расселяют на базы отдыха, на которых также проживают российские военные. Так они используют людей как "живой щит".

Россияне заселяются в квартиры людей, согласившихся на депортацию. Еще с начала полномасштабного вторжения было ясно, что оккупантам все равно на местных жителей. Пока люди не могут выехать на территорию Украины. Уже полгода закрыт пункт пропуска в Васильевке,

– рассказала Сысоева.

Что происходит на Запорожье: коротко