Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. За її словами, окупанти регулярно обстрілюють українські міста та села на Запорізькому напрямку.

До теми У Запоріжжі сталась стрілянина між військовими та невідомими чоловіками

До прикладу, лише за останню добу, 18 травня, росіяни завдали близько 80 обстрілів. Відомо про одного постраждалого у Гуляйполі.

Російські терористи гатять по мирних будинках, кварталах. Вони хочуть знищити наше населення. Однак отримують гідну відсіч на фронті. Постійно бачимо, як наші війська нищать терористів на Запорізькому напрямку. Нещодавно вийшло відео про останній день російського танкіста,

– розповіла Сисоєва.

Загалом окупанти готуються до оборони. Вони побоюються, що контрнаступ ЗСУ відбудеться на Запорізькому напрямку.

Зауважте! Російські окупанти фактично перетворили Запорізьку АЕС на військову базу. Туди звезли до 2 тисяч загарбників та багато одиниць військової техніки.

Яка ситуація на Запоріжжі – розповіла Сисоєва: дивіться відео

Окупанти вивозять місцеве населення

Дещо раніше російські окупанти оголосили про так звану "евакуацію" з деяких населених пунктів Запорізької області. Вони вивозять людей, зокрема до Бердянська, де розселяють на бази відпочинку, на яких також проживають російські військові. Так вони використовують людей як "живий щит".

Росіяни заселяються у квартири людей, які погодилися на депортацію. Ще з початку повномасштабного вторгнення було зрозуміло, що окупантам все одно на місцевих жителів. Наразі люди не можуть виїхати на територію України. Вже пів року закритий пункт пропуску у Василівці,

– розповіла Сисоєва.

Що відбувається на Запоріжжі: коротко