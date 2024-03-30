Украина строит мощную линию обороны на Запорожье – впечатляющие кадры

30 марта 2024, 20:07
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На территории Запорожской области продолжается строительство фортификационных сооружений. Работы выполняются по обновленному проекту.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что делается все, чтобы остановить врага в случае возможного продвижения.

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Как выглядит линия обороны

Фортификационные сооружения состоят из большого количества компонентов, в частности противотанкового рва и "зубов дракона". Линия обороны содержит все то, что может замедлить или остановить прохождение вражеской колесной и гусеничной техники.

Если врагу удастся куда-то продвинуться, то его уже там будут ждать. Надо сказать, что неплохая линия обороны,
– отметил корреспондент из Запорожья.

Поразительные кадры обороны/ Скриншот из видео с телеграм-канала председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова

Что происходит в Запорожье

За последние два дня Запорожье обходили дроновые и ракетные атаки врага. Однако, по всей линии фронта продолжалась интенсивная стрельба.

Военная администрация насчитала:

  • за 29 марта 339 вражеских артударов, 91 атаку БПЛА, 3 сброса авиационных бомб;
  • за 28 марта 386 артиллерийских ударов, около 30 атак беспилотников, 8 авиационных ударов.

Идут интенсивные бои в районе Орехова, где оккупанты хотят отбить утраченный плацдарм, также вблизи Гуляйполя и Малиновки на востоке Запорожской области.

Адские бои на Запорожском направлении: показываем на карте

За минувшие сутки мирные жители не пострадали. Однако, 28 марта травмировался 67-летний мужчина в результате падения российского беспилотника в Пологовском районе.

Отметим, что 65 ОМБр удачно отработали установками HIMARS и разбили в лесопосадке российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" под поселком Мирное.

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Что говорят оккупанты о ситуации на фронте

Пропагандистские росСМИ подтверждают, что Силы обороны Украины мощно обороняются и наносят много убытков в технике и живой силе россиянам.

Противник (украинские военные – 24 Канал) непрерывно работает артиллерией, минометами калибра 60, 82 и 120 миллиметров, дронами-камикадзе. Ночью работает "Баба Яга", сбрасывает мины. Пытаются выбить нас с позиций,
– пишут оккупанты.

Также враг жалуется, что у украинских военных не заканчиваются кассетные боеприпасы под селами Вербово и Роботино. Нытье оккупантов будет только расти.

Фортификации в Украине: главное

  • На Киевщине разместили почти 10 тысяч "зубов дракона". Кроме этого, в регионе строят противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.
  • Выделено более 20 миллиардов гривен на фортификационные укрепления и рубежи – качественные бетонные фортификационные сооружения и взрывные инженерные заграждения.
  • Разведка Британии отметила, что Украина ускорила строительство фортификационных сооружений на разных участках фронта. Это повлияет на способность россиян наступать.

Автор: Анжеліка Галесевич