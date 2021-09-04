В Запорожье умерла 5-летняя девочка, которую на Хортице сбил пьяный водитель

На острове Хортица в Запорожье 29 августа пьяный водитель сбил мужчину, жену и их маленькую дочь. К сожалению, жизнь ребенка не удалось спасти – девочка умерла в Запорожской детской больницы.

О смерти маленькой девочки издание сообщает со ссылкой на слова пресс-секретаря главного управления Национальной полиции в Запорожской области Елены Лебединской.

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Умерла девочка, которую сбил пьяный водитель

К сожалению, 5-летняя девочка, пострадавшая в результате наезда пьяного водителя, умерла в Запорожской детской больнице.

Теперь уголовное производство переквалифицируют по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

ДТП на Хортице с участием нетрезвого водителя: что известно