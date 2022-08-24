В Токмаке ночью пылал вражеский состав с техникой и оккупантами: вероятно, есть погибшие

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов, их склады и технику. Очередной "хлопок" ночью был в оккупированном Токмаке.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что Токмак – это важный железнодорожный узел Запорожской области, и "хлопок" там уже не в первый раз.

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"Хлопок" на одном из предприятий Токмака

По его словам, ВСУ уже не впервые накрыли живую силу и боеприпасы оккупантов, которые они подвозят в Токмак и складируют там. В ночь с 23 на 24 августа появилось видео, как взрывается и горит на одном из предприятий города все то, что туда свезли россияне.

Сообщается, что там еще и личный состав был. То есть там, кроме уничтоженных боеприпасов и топлива, должны быть и погибшие,

– заметил корреспондент.

ВСУ уничтожили еще один вражеский танк

Корреспондент также рассказал, что танкисты и тероборонцы 110 бригады опубликовали интересное видео, как они на поле боя уничтожили танк россиян.

"Сначала его накрыли танкисты из своей пушки, а затем, как видно из дрона, артиллеристы добивают пораженную технику оккупантов", – рассказал корреспондент из Запорожья.

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Ситуация в Запорожье: коротко