Снова блэкаут: на Запорожье вводят экстренные отключения света

В Запорожской области вводят экстренные отключения света. Поэтому предыдущие графики пока не действуют.

Экстренные отключения электроэнергии в Запорожской области ввели около 16:00 6 декабря. Все из-за превышения лимитов потребления.

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В Запорожской области экстренные выключения света

В Запорожьеоблэнерго предупредили, что продолжительность отключений увеличивается, а графики пока не действуют.

Как только ситуация стабилизируется, мы вернемся к почасовым стабилизационным отключениям,

– отметили в компании.

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