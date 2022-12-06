Снова блэкаут: на Запорожье вводят экстренные отключения света
6 декабря 2022, 17:32Читати новину українською
Источник:Запорожьеоблэнерго
В Запорожской области вводят экстренные отключения света. Поэтому предыдущие графики пока не действуют.
Экстренные отключения электроэнергии в Запорожской области ввели около 16:00 6 декабря. Все из-за превышения лимитов потребления.
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В Запорожской области экстренные выключения света
В Запорожьеоблэнерго предупредили, что продолжительность отключений увеличивается, а графики пока не действуют.
Как только ситуация стабилизируется, мы вернемся к почасовым стабилизационным отключениям,
– отметили в компании.
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