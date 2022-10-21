Россия снова ударила по жилым домам Запорожья: посреди города лежит неразорванная ракета

Российские военные 21 октября в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Целью российских террористов снова стало гражданское население.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты снова совершили атаку по Запорожью. В результате обстрела на территории города могут остаться обломки ракет.

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Из-за обстрелов пострадала инфраструктура города

Он призвал горожан не трогать и не подходить к обломкам близко. Старух отметил, что части боеприпасов взрывоопасны.

Секретарь городского совета Анатолий Куртев рассказал, что предварительно от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города.

Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется,

– говорится в сообщении Куртева.

В сети опубликовали фото ракеты, не разорвавшейся в одном из районов Запорожья.



В Запорожье не разорвалась российская ракета / Фото местные тг-каналы

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в Запорожье зафиксирован "прилет" в пятиэтажный жилой дом. В результате прорвало газовую трубу. Информация о пострадавших пока не поступала.



Прилет в жилой дом Запорожья / Фото с телеграма Геращенко



В Запорожье россияне обстреляли жилой дом / Фото с телеграма Геращенко

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото остатков на улицах Запорожья российских зенитных ракет С-300.

Оккупанты ударили ракетами С-300 / Фото Цаплиенко

Остатки ракеты С-300 В Запорожье / Фото Цаплиенко

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела Запорожья в жилом многоэтажном доме повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена.

Также спасатели обнаружили во дворе жилого дома и изъяли для дальнейшего уничтожения боевую часть от ЗРК С-300.

Последствия обстрела Запорожья / Фото ГСЧС

Россия два дня не атаковала Запорожье

В предыдущий раз Россия обстреляла Запорожье ночью 18 октября. Оккупанты ударили "шахидами", в результате чего возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.

Также россияне атаковали Запорожье в ночь на 17 октября. Враг совершил ракетную атаку на областной центр, но, к счастью, своей цели оккупант не достиг. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В то же время российские военные более 6 часов обстреливали город Орехов Запорожской области. В результате циничного обстрела известно о 8 раненых.

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