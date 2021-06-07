Требовал миллион и вертолет: в Запорожье задержали мужчину, который угрожал взрывом ТЦ

Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взрывом торгового центра в Запорожье. Злоумышленник требовал миллион долларов и вертолет.
Пресс-служба Министерства внутренних дел заявила, что "находясь в состоянии алкогольного опьянения, горожанин сообщил, что торговый центр "Украина" заминирован".
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Угрожая взрывом, он пожелал получить миллион долларов США и вертолет. Полицейские провели эвакуацию людей, проверили помещение заведения, а также установили и задержали лжеминера,
– говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, "в ходе переговоров преступник был уже согласен только на 15 тысяч долларов". Сейчас лжеминеру сообщили о подозрении.
Фейковые заминирования в Украине: последние новости
- Во Львове 27 мая снова "заминировали" ТРЦ Forum. Правоохранители эвакуировали примерно 3,5 тысячи посетителей и работников. Однако, взрывоопасных предметов в ТРЦ Forum не обнаружили.
- В Киеве 26 мая "заминировали" Окружной административный суд. Из здания срочно эвакуировали посетителей и работников суда. В то же время, взрывоопасных предметов также не нашли.