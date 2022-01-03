В Запорожье заряд салюта попал девушке в лицо

На острове Хортица в Запорожье пьяные мужчины 1 января запускали салют. Им не удалось закрепить его надежно, поэтому один из зарядов попал девушке в лицо.

Инцидент произошел, когда потерпевшая стояла возле мужчин. Правоохранители оказали ей первую медицинскую помощь.

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Установка салюта стреляла хаотично

На острове в момент взрыва отдыхали несколько десятков человек. Как отмечают очевидцы, все было довольно спокойно.

В то же время двое пьяных мужчин решили запустить салют, но не закрепили его как следует. Тогда после нескольких выстрелов их установка рухнула на бок и начала хаотично стрелять.

Тогда заряд и попал в лицо девушки. В каком она состоянии пока неизвестно.

Трагические случаи в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января из-за фейерверков в Варшаве вспыхнули пожары в 2 квартирах. Фейерверки залетели в чужие квартиры с улицы через балкон.

Также в новогоднюю ночь в Черновцах погибли десятки птиц. Все из-за взрывов фейерверков, сопровождающих празднование Нового года.

В центре Николаева в ночь на 1 января во время празднования Нового года произошел пожар. Из-за того, что на балкон залетел праздничный фейерверк, загорелось 2 квартиры.

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С 2014 года в украинских городах и селах начали запрещать использование фейерверков. Люди не соблюдают правила безопасности – к примеру, запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий. К тому же салюты очень напоминают взрывы в зоне боевых действий – считается, что пока в Украине идет война, на мирной территории необходимо отказаться от фейерверков.