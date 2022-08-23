Сможет ли Украина вернуть Запорожскую АЭС и как: мнение военного эксперта

23 августа 2022 , 18:39
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На сегодняшний день есть одно главное условие, которое позволит Украине вернуть контроль над Запорожской АЭС. Ключевую роль в этом вопросе будет играть запланированная миссия МАГАТЭ.

Для этого необходимо давление на кремль со стороны мирового сообщества. Такое мнение 24 каналу высказал полковник запаса, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"Решающая" миссия МАГАТЭ

Эксперт считает, что будущее Запорожской АЭС решит миссия Международного агентства по атомной энергии при активном участии в процессе Организации объединенных наций и стран-союзников Украины.

Все будет зависеть от того, как мировая общественность нажмет на россию, чтобы она покинула территорию Запорожской АЭС и передала ее под контроль ВСУ, или немилитарных образований, которые будут просто охранять станцию,
– считает Свитан.

По его словам, на сегодняшний день почти все мировое сообщество вовлечено в эту проблему. Помимо международных МАГАТЭ и ООН, главную роль в процессе занимают и некоторые страны, включая Францию, Италию и Турцию.

"МАГАТЭ уже готова проинспектировать станцию. Я думаю, что вскоре этот вопрос решат и в течение недели – двух станцию передадут под контроль и управление украинских структур",  – убеждает специалист.

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"росатом" не хочет санкций

По мнению эксперта, у "росатома", который объявил, что он якобы контролирует Запорожскую АЭС, имеет в других странах большое количество контрактов на десятки миллиардов долларов. Он убежден, что в организации опасаются потерять эти деньги из-за возможных санкций.

Они точно не хотят попасть под самые жесткие санкции после какого-либо инцидента на пока подконтрольной им территории ЗАЭС. Они, конечно же, дураки, но не настолько, чтобы терять такое количество денег и контрактов,
– заверил Свитан.

Он добавляет, что санкционный режим фактически поставит крест на всех ядерных программах россии.

"Они не будут этого делать. МАГАТЭ с помощью ООН и западных стран решит эту проблему", – резюмировал специалист.

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Автор: Марк Омелянюк