Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута
Источник:Энергоатом
Запорожская АЭС снова на грани отключения. Обстрел со стороны России повредил внешнюю воздушную линию, через которую станция получала электроэнергию от украинской энергосистемы.
22 августа в результате российских обстрелов была повреждена внешняя воздушная линия ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная". Отсутствие квалифицированного персонала и превращение ЗАЭС в военный объект затрудняют безопасную эксплуатацию.
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На ЗАЭС может произойти аварийная ситуация
Сейчас Запорожская АЭС подключена к украинской энергосистеме только одной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская".
Если эта линия будет повреждена, это может привести к аварийной ситуации из-за потери внешнего питания насосов, которые обеспечивают охлаждение активных зон реакторов и бассейнов для хранения отработанного топлива.
Под "управлением" российских захватчиков, которые находятся на временно оккупированной ЗАЭС, постоянно углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации,
– отметили в Энергоатоме.
Важно. В пресс-службе отметили, что единственный способ обеспечить восстановление ядерной и радиационной безопасности в Европе – добиться перехода ЗАЭС под контроль Украины.
Что известно о провокациях России на ЗАЭС
- Вечером 11 августа стало известно, что оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Президент Владимир Зеленский уточнил, что огонь на ЗАЭС удалось зафиксировать из Никополя.
- Россияне на территории Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре зарегистрировали воинскую часть Росгвардии.
- В начале июля три беспилотника атаковали одну из электроподстанций вблизи города Энергодар. Тогда 8 работников ЗАЭС получили ранения. Удары беспилотников вызвали утечку масла по крайней мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также линию соединения.