Кремль в последние дни вывел часть боевого состава с территории Запорожской АЭС. Из-за риска российского теракта на ЗАЭС гражданские также начали выезжать из региона вокруг станции.

Редактор отдела международных отношений Sky News Доминик Вагхорн отметил, что Россия создала прецедент для такого события, взорвав Каховскую дамбу.

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Россия вывела часть войск с ЗАЭС

В издании Sky News сообщили, что люди начали бежать из региона вокруг Запорожской атомной электростанции после информации, что Россия может совершить там теракт под чужим флагом.

Усилению тревоги среди украинцев способствовали российские заявления в блогах, что украинцы планировали атаковать станцию. Когда россияне обвиняют украинцев в подготовке к чему-то, это часто признак того, что они сами собираются это сделать, как мы видели в случае с Каховской дамбой,

– отметил Вагхорн.

Кроме сообщений в блогах и комментариев президента Владимира Зеленского о возможной взрывчатке, которую видели на крыше ЗАЭС, российский советник по ядерным вопросам заявил, что ночью 5 июля ожидается украинское нападение на станцию.

"Это вызвало тревогу. Это привело к тому, что много украинцев внезапно покинули страну. Мы видим очереди на пересечении границы с Молдовой, которые тянутся на две мили, чего мы не видели уже несколько месяцев", – отметил редактор отдела международных отношений Sky News.

Источники издания указывают, что часть российских войск вывели с территории ЗАЭС в последние дни.

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