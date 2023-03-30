Есть 2 варианта: политолог сказал, как МАГАТЭ может изменить ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 марта посетил оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Гросси и раньше выступал с определенными идеями по разрешению ситуации на станции, но они не сработали. Сегодня же есть 2 пути.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он пояснил, что предложения Гросси не сработали, поскольку российские захватчики продемонстрировали, что не пойдут ни на какие компромиссы и пока не собираются покидать станцию.

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Необходимо ввести санкции против атомной отрасли России

Сегодня санкции против России уже действуют. Поэтому очень странно, что глава МАГАТЭ не поднимает вопрос о санкциях в атомной отрасли страны-агрессора. По мнению Рейтеровича, это был бы сильный удар по России.

Отношение россиян к ситуации вокруг Запорожской АЭС сразу изменилось бы, поскольку их отрасль критически зависит от сотрудничества с другими странами и Международным агентством по атомной энергии.

Если ввести такие санкции против россиян, то это могло бы привести к очень серьезным проблемам, на которые они вынуждены были бы реагировать,

– отметил политолог.

По его словам, МАГАТЭ нужно убеждать, давить и пытаться изменить ситуацию. Однако готовиться к тому, что может быть сопротивление некоторых стран, которые имеют контакты в атомной отрасли с россиянами и пока не собираются от них отказываться.

Расширить присутствие представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

Рейтерович отметил, что если не получается ввести санкции против атомной отрасли страны-агрессора, то нужно максимально расширить присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Следовательно, они могли бы элементарно защитить украинцев, фактически оставшихся там заложниками.

Люди, работавшие на станции, не могли уехать, потому что до конца оставались на своем посту и делали все для того, чтобы не произошло катастрофы. Россияне их захватили, давят на них не только морально, но и заставляют подписывать разные договоры,

– рассказал политолог.

Представители Международного агентства по атомной энергии могли хотя бы следить за тем, чтобы украинские энергетики могли спокойно выполнять свою работу, а российские оккупанты не давили на них.

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МАГАТЭ нужно прекратить бояться

"Первое и второе решение требуют политической воли и понимания, что на первом этапе это неизбежно приведет к определенному обострению отношений с Россией. Однако у МАГАТЭ есть инструмент воздействия и они могут его применить", – сказал политолог.

Впрочем, прежде всего, МАГАТЭ должно не бояться говорить об этом публично, называть вещи своими именами, принимать непопулярные решения и квалифицировать действия России как откровенный терроризм. Так, ситуация на Запорожской АЭС беспрецедентна – еще ни разу в истории не было, чтобы страна захватила атомную станцию на территории другого государства и шантажировала ею весь мир.

На это нужно реагировать соответственно: выписывать ордера, принимать решения, вводить санкции. Есть вероятность, что после таких санкций российская атомная отрасль просто не выживет. Россия связана договорами со многими европейскими странами и если отменить их в одностороннем порядке, то пострадает прежде всего Москва.

Путин снова бряцает ядерным оружием

Владимир Путин снова прибег к ядерным угрозам миру. Он заявил, что Россия планирует разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Глава Кремля очевидно рассчитывал, что все испугаются, но реакция мира была достаточно спокойной: будет реальная угроза – будем реагировать.

Думаю, что Кремлю уже "прилетело" по закрытым дипломатическим каналам от Китая, который не очень был доволен такой подставой – говорили об одном, а потом Путин решил самоутвердиться на фоне Си Цзиньпина, что было ошибкой с самого начала,

– отметил Рейтерович.

По его словам, россияне уже никого не удивят, размахивая своей "ядерной палкой". Ведь весь мир уже понимает, что преимущественно это блеф.

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