Решатся ли россияне на подрыв ЗАЭС и "Крымского Титана": Гуменюк предположила действия врага
Враг продолжает прибегать к шантажу относительно опасности подрыва стратегических объектов на оккупированных территориях. Более того, накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля эта угроза увеличивается.
Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что сейчас россияне, а именно руководящий состав и специалисты пытаются покинуть периметр Запорожской АЭС, а также есть движение военных. Однако доверять действиям оккупантов не стоит.
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Может быть провокация
Представитель ОК "Юг" отметила, что в условиях гибридной войны россияне могут совершить провокацию.
Вспомним, как оккупанты "уходили" из Скадовска. Мы наблюдали за этим, а потом снова все возвращалось на свои круги,
– заметила она.
Оккупанты, по ее словам, пытаются навязать мнение, что они уходят и покидают территорию ЗАЭС. Поэтому сейчас наблюдаем этот процесс и делаем выводы.Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграмме.
Вероятный сценарий
Кроме угрозы подрыва Запорожской АЭС также в зоне опасности находится химический завод "Крымский Титан". Угроза его повреждения – очередная составляющая в цепи техногенных шантажей россиян.
"Они могут сделать это в качестве превентивно-предупредительного давления на сообщество. Последствие химической катастрофы будет немного меньше, чем радиационной. Однако как угроза и попытка остановить украинские Силы обороны, такой сценарий вполне вероятен", – подчеркнула Гуменюк.Справка: "Крымский Титан" – химическое предприятие по производству титановой продукции, расположенное в Армянске. Официальные спикеры и военные эксперты неоднократно отмечали возможность подрыва оккупантами завода, чтобы приостановить наступление украинских сил.
Наталья Гуменюк прокомментировала возможность подрыва россиянами стратегических объектов: смотрите видео
Могут прибегнуть к теракту
Россияне используют значимые даты и события, такие как саммит НАТО в Вильнюсе, куда должен прибыть президент США Джозеф Байден, чтобы угрожать возможными катастрофами.
Из-за этого по всей вероятности может быть обострена ситуация на фронте, а также могут использоваться массированные ракетные удары по Украине. И оккупанты могут прибегнуть к серьезному теракту.
"Это осознает все мировое сообщество. Поэтому надеемся, что хватит политической воли и дипломатической мудрости для того, чтобы обеспечить самое мощное давление на страну-агрессора и не дать ей совершить теракты", – отметила Наталья Гуменюк.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС
- Накануне мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что территорию Запорожской АЭС покидают сотни работников "Росатома" и коллаборанты, заключившие договор с этой компанией.
- Он отметил, что взрывчатку на территорию ЗАЭС россияне завезли почти год назад. Они заминировали периметр станции, а также побережье Каховского водохранилища.
- В издании The Times предполагают, что Владимир Путин может отдать приказ взорвать ЗАЭС. Течение событий на фронте, не приносящее ему победы, а также мятеж Пригожина, которому российская армия почти не сопротивлялась, заставят его предпринять отчаянные шаги. Поэтому Путин может взорвать ЗАЭС, чтобы эскалировать войну и вероятно приблизить "победу".
- В то же время аналитики американского Института изучения войны предполагают, что страна-агрессор вероятно не устроит повреждение ЗАЭС. Это связано с опаской российского руководства того, что оно не сможет контролировать последствия возможной аварии. А также это повлияет на возможность России управлять на оккупированных территориях.
- Тем не менее россияне будут использовать угрозу подрыва ЗАЭС для сдерживания украинского контрнаступления и ослабления поддержки Украины западными партнерами.