Решатся ли россияне на подрыв ЗАЭС и "Крымского Титана": Гуменюк предположила действия врага

Враг продолжает прибегать к шантажу относительно опасности подрыва стратегических объектов на оккупированных территориях. Более того, накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля эта угроза увеличивается.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что сейчас россияне, а именно руководящий состав и специалисты пытаются покинуть периметр Запорожской АЭС, а также есть движение военных. Однако доверять действиям оккупантов не стоит.

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Может быть провокация

Представитель ОК "Юг" отметила, что в условиях гибридной войны россияне могут совершить провокацию.

Вспомним, как оккупанты "уходили" из Скадовска. Мы наблюдали за этим, а потом снова все возвращалось на свои круги,

– заметила она.

Оккупанты, по ее словам, пытаются навязать мнение, что они уходят и покидают территорию ЗАЭС. Поэтому сейчас наблюдаем этот процесс и делаем выводы.

Вероятный сценарий

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Кроме угрозы подрыва Запорожской АЭС также в зоне опасности находится химический завод "Крымский Титан". Угроза его повреждения – очередная составляющая в цепи техногенных шантажей россиян.

"Они могут сделать это в качестве превентивно-предупредительного давления на сообщество. Последствие химической катастрофы будет немного меньше, чем радиационной. Однако как угроза и попытка остановить украинские Силы обороны, такой сценарий вполне вероятен", – подчеркнула Гуменюк.

"Крымский Титан" – химическое предприятие по производству титановой продукции, расположенное в Армянске. Официальные спикеры и военные эксперты неоднократно отмечали возможность подрыва оккупантами завода, чтобы приостановить наступление украинских сил.

Наталья Гуменюк прокомментировала возможность подрыва россиянами стратегических объектов: смотрите видео

Могут прибегнуть к теракту

Россияне используют значимые даты и события, такие как саммит НАТО в Вильнюсе, куда должен прибыть президент США Джозеф Байден, чтобы угрожать возможными катастрофами.

Из-за этого по всей вероятности может быть обострена ситуация на фронте, а также могут использоваться массированные ракетные удары по Украине. И оккупанты могут прибегнуть к серьезному теракту.

"Это осознает все мировое сообщество. Поэтому надеемся, что хватит политической воли и дипломатической мудрости для того, чтобы обеспечить самое мощное давление на страну-агрессора и не дать ей совершить теракты", – отметила Наталья Гуменюк.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС