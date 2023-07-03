Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що зараз росіяни, а саме керівний склад та фахівці намагаються залишити периметр Запорізької АЕС, також є рух військових. Проте довіряти діям окупантів не варто.

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Може бути провокація

Речниця ОК "Південь" зазначила, що в умовах гібридної війни росіяни можуть вчинити провокацію.

Загадаймо, як окупанти "відходили" зі Скадовська. Ми спостерігали за цим, а потім знов все поверталося на свої кола,

– зауважила вона.

Окупанти, за її словами, намагаються нав'язати думку, що вони уходять та залишають територію ЗАЕС. Тому наразі спостерігаємо за цим процесом і робимо висновки.

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Ймовірний сценарій

Окрім загрози підриву Запорізької АЕС, також у зоні небезпеки перебуває хімічний завод "Кримський Титан". Загроза його пошкодження – чергова складова в ланцюгу техногенних шантажів росіян.

"Вони можуть вчинити це в якості превентивно-попереджувального тиску на спільноту. Наслідок хімічної катастрофи буде трошки менший, ніж радіаційної. Однак як загроза і спроба зупинити українські Сили оборони, такий сценарій цілком ймовірний", – наголосила Гуменюк.

Довідка: "Кримський Титан" – хімічне підприємство з виробництва титанової продукції, яке розташоване в Армянську. Офіційні спікери та військові експерти неодноразово наголошували про можливість підриву окупантами заводу, щоб призупинити наступ українських сил.

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Можуть вдатися до теракту

Росіяни використовують значущі дати й історичні події, такі як саміт НАТО у Вільнюсі, куди має прибути президент США Джозеф Байден, щоб погрожувати можливим катастрофами.

Через це цілком ймовірно може бути загострена ситуація на фронті, а також можуть бути використані масовані ракетні удари по Україні. І окупанти можуть вдатися до серйозного теракту.

"Це усвідомлює вся світова спільнота. Тому сподіваємось, що вистачить політичної волі та дипломатичної мудрості для того, щоб забезпечити найпотужніший тиск на країну-агресорку і не дати їй вчинити теракти", – відзначила Наталія Гуменюк.

Ситуація довкола Запорізької АЕС