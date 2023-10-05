Россия провоцирует вызвать радиационную аварию на ЗАЭС из-за разогрева энергоблока, – Энергоатом

Российские захватчики, оккупировавшие Запорожскую АЭС, увеличивают вероятность радиационной аварии. Они перевели четвертый энергоблок на станции в "горячую остановку".

Таким образом, террористы не соблюдают требования по эксплуатации энергоблоков. Это может привести не только к росту отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии.

Важно МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины

Оккупанты могут вызвать радиационную аварию

Как рассказали в Энергоатоме, захватчики на временно оккупированной ЗАЭС вывели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка". В то же время энергоблок №6 выводят из "горячего" состояния в "холодное".

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Президент компании Петр Котин подчеркнул, что пребывание военных России на ЗАЭС и несоблюдение требований ведут к неизбежной деградации оборудования и систем станции.

Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии,

– подчеркнул он.

Относительно требований – все энергоблоки ЗАЭС должны находиться исключительно в состоянии "холодной остановки". Перевод энергоблоков в более опасное состояние "горячая остановка" – запрещен.

Кстати, в МАГАТЭ уже подтвердили перевод 4-го энергоблока на ЗАЭС в "горячую остановку".

Напомним, что подобные действия российских террористов уже приводили к аварийным ситуациям. Так, ранее на энергоблоке №4 в результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя с первого до второго контура. Это нарушение одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

Что происходит на Запорожской АЭС: последние новости

Недавно МАГАТЭ призвала Россию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль Украины.

На сегодняшний день на оккупированной территории Запорожской АЭС остаются мины. В МАГАТЭ выразили обеспокоенность из-за недостаточной укомплектованности станции персоналом.

ЗАЭС является самой большой в Европе атомной станцией с шестью реакторами. Она была оккупирована в начале марта 2022 года. Тогда 4 блока были постепенно остановлены, а 2 еще работали до сентября 2022 года.