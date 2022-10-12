Запорожская АЭС снова на дизель-генераторах: россияне повредили подстанцию ракетами
Источник:"Энергоатом"
Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной. Так, станция снова работает на дизель-генераторах, поскольку россияне повредили подстанцию.
Повреждения получила одна из подстанций сегодня, 12 октября. Это произошло в 8:59 утра.
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Оккупанты повредили подстанцию ракетами
В результате ракетного обстрела российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. Из-за этого аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС – Днепровская.
Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.
Отмечается, что "Энергоатом" подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива. Однако по состоянию на 10: 00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.
Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, что связано с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии.
Оккупанты продолжают пренебрегать ядерной и радиационной безопасностью крупнейшей в Европе АЭС, угрожая миру радиационной катастрофой.Важно! Запорожская АЭС во второй раз за пять дней полностью потеряла внешнее питание, заявил гендиректор МАГАТЭ Гросси.
Что происходит на ЗАЭС: последние новости
- Российские захватчики держат шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии".
- Как стало известно, оккупанты разместили на ЗАЭС военную базу, но на станции продолжают работать украинцы. Враг пытается заставить людей работать на "Росатом".
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что пребывание оккупантов на ЗАЭС создает серьезные риски для безопасности станции. Речь идет о непрофессиональной деятельности вооруженных захватчиков.
- Кстати, 8 октября российские военные нанесли очередной удар по Запорожью. Вследствие этого также произошло полное обесточивание Запорожской АЭС.
- Недавно в России цинично заявили, что не планируют отводить свои войска из ЗАЭС. В то же время гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что начались консультации о создании безопасной зоны на ЗАЭС.
Напомним, что из российского плена уже освободили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
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