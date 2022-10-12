Запорожская АЭС снова на дизель-генераторах: россияне повредили подстанцию ракетами

Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной. Так, станция снова работает на дизель-генераторах, поскольку россияне повредили подстанцию.

Повреждения получила одна из подстанций сегодня, 12 октября. Это произошло в 8:59 утра.

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Оккупанты повредили подстанцию ракетами

В результате ракетного обстрела российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. Из-за этого аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС – Днепровская.

Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

Отмечается, что "Энергоатом" подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива. Однако по состоянию на 10: 00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.

Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, что связано с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии.

Оккупанты продолжают пренебрегать ядерной и радиационной безопасностью крупнейшей в Европе АЭС, угрожая миру радиационной катастрофой.

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Запорожская АЭСполностью потеряла внешнее питание, заявил гендиректор МАГАТЭ Гросси.

Напомним, что из российского плена уже освободили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

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