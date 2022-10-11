На ЗАЭС отключены все шесть блоков: оккупанты шантажируют сотрудников

Российские оккупанты продолжают шантажировать сотрудников Запорожской АЭС. Так, они отключили все шесть блоков станции.

Захватчики держат шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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На ЗАЭС отключены все шесть блоков

По данным разведки, питание станции, в частности систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Сегодня (11 октября – 24 канал) в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС,

– отметили в разведке.

Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

Вместе с тем представители Вооруженных сил России и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции. Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия".

К тому же, от работников требуют официального оформления российских паспортов и подписания контрактов с "Росатомом".

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