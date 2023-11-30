Россияне активизировались на Запорожском направлении: у них угрожающие планы

На Юге ситуация остается сложной. Украинские военные ведут бои с россиянами. В то же время враг пытается проводить контратакующие действия.

Для украинских защитников есть определенные угрозы оккупантам. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что все будет зависеть от количества сил и средств россиян.

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Какими могут быть планы врага в Запорожском направлении

Россияне активизировались в Запорожье, в том числе на Токмакском направлении. Этому есть объяснение.

Российская оборонительная доктрина подразумевает контратаки при первой возможности. Это касается и района Вербового и Роботино. Тем более что украинские наступательные действия по сравнению с летом и началом осени сейчас менее активны,

– заметил Давид Шарп.

Оккупанты контратакуют даже на местном уровне и малыми силами. При этом ВСУ создали выступление, вклинивание в российскую оборону как раз в направлении Токмака, Роботино и Вербового.

"Любое вклинивание имеет и обратную сторону. С одной стороны, ты наступаешь и расширяешься, но с другой стороны, когда вклинивание становится статическим – его удобно атаковать", – подчеркнул военный эксперт.

Судя по всему, россияне пытаются по мере наличия резервов реализовать наступление с фланга и "в лоб". Однако сейчас эти атаки не имеют успехов и не масштабны.

Давид Шарп о действиях россиян на Запорожском направлении: смотреть видео

Однако есть угроза, что при увеличении резервов ситуация может стать похожей на происходящее возле Авдеевки. Ведь она также захвачена с флангов и россияне пытаются атаковать там, чтобы оцепить город, хоть пока безрезультатно.

Подводя итог, можно ожидать дальнейшую активизацию россиян на Запорожском направлении. Однако это только при наличии у них сил и средств.

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