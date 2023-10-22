"Сладкой жизни" не будет: россияне до сих пор разгребают последствия мощных "хлопков" в Запорожье

Для окупантов выдалась "взрывная" неделя в Запорожской области. Накануне были слышны взрывы в Бердянске, а ранее была атакована авиационная база на местном аэродроме.

Журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева сказала 24 Каналу, что каждую неделю россиянам становится все труднее, и это уже доказанный факт.

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Адская неделя для оккупантов

Российские же пропагандисты рассказывают, что как нет украинского контрнаступления, так и нет у них потерь после громких попаданий. И вообще вроде бы "сработало" их ПВО.

Однако эта неделя оказалась адской для оккупантов. Последствия попадания по аэродрому в Бердянске они разгребают до сих пор. Как известно, россияне понесли большие потери вследствие удара, в частности в технике,

– подчеркнула журналистка.

На этой неделе были как мощные "хлопки", так и меньшие по значимости, но очень показательные для оккупантов, в частности подорван в Мелитополе российский автомобиль.

И этой машине были россияне, которые именно мародерили и собирались вывозить награбленное имущество. К сожалению, они не пострадали, но сейчас им будет тяжело, ведь украинское контрнаступление продолжается и не будет им "сладкой жизни" на оккупированных территориях,

– отметила депутат Запорожского районного совета.

Как россияне совершают террор и мародерство на оккупированных территориях Запорожской области: смотрите видео

Террор продолжается

В то же время на оккупированных территориях Запорожской области продолжается террор. Ограбление местного населения как началось с начала полномасштабного вторжения, так и продолжается до сих пор.

"Российские оккупанты даже отопительный сезон хотят подстроить под то, чтобы грабить жилье. Они в очередной раз заставляют людей что-то перерегистрировать, отмечаться, кто где проживает. Вроде бы это нужно для подготовки к отопительному сезону. И таким образом, они хотят получить свежие списки квартир, из которых люди уехали, чтобы оттуда вывести все их имущество", – подчеркнула Алиса Сысоева.

Что известно о "хлопках" в Запорожской области

В Бердянске 21 октября произошел мощный взрыв. По сообщению местных, попадание случилось в районе аэродрома. В то же время оккупационные власти заявили о якобы "работе" российского ПВО и призвали не прислушиваться к "украинским "ИПСО".

Ранее в Бердянске также был мощный "хлопок". 17 октября Украина нанесла удар дальнобойными ракетами ATACMS по аэродрому. В результате атаки, по информации заместителя председателя Бердянского районного совета Виктора Дудукалова, были ликвидированы и поражены более 10 единиц техники. В частности повреждены вертолеты. Часть из них пострадала из-за прилета ракет, а остальные – из-за детонации.

Дудукалов предположил, что в результате попадания россияне могли потерять 5 вертолетов Ка-52, которые помогали им на линии фронта сдерживать украинское наступление.