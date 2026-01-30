"Может стать самым горячим": Россия продвинулись на одном из направлений, – ISW

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. Ценой сверхусилий украинские защитники сдерживают вражеский натиск.

Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, россиянам удалось продвинуться вперед только на одном направлении.

Где именно оккупанты имели успех?

Российские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области.

Геолоцированные кадры, опубликованные 28 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Степногорска (на запад от Орехова).

Заметим, что на южном направлении растет напряжение – от Гуляйполя в сторону Ореховского узла обороны и далее к приднепровскому участку. Особенно сложная ситуация у Степногорска, где россияне пытаются продвигаться не только прямыми атаками, но и через фланги и заходы в тыл. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объясняет, что Россия действует по уже знакомой схеме: обходит узлы обороны, создает несколько угроз одновременно и заставляет украинские силы распыляться. По его словам, это попытка повторить маневры, которые не дали результата на Донбассе. Эксперт предупреждает: ситуация может резко обостриться, если Россия перебросит резервы с других направлений. В таком случае давление возле Степногорска и на всем южном отрезке существенно возрастет, и это направление может стать одним из самых напряженных в Украине.

Захватчики продвинулись на Запорожье / Карта ISW

Что происходит на других направлениях фронта?

По данным российского военкора, вражеское военное командование перебрасывает подразделения 22-го мотострелкового полка для подготовки в оккупированном Беловодске Луганской области перед привлечением подразделений полка к изнурительных штурмов вблизи Тёткино (Курская область). По его словам, эти штурмы имеют целью захват Рыжевки (непосредственно на юг от Теткино на международной границе и на северо-запад от Сум) в рамках усилий России по созданию "буферной зоны" на севере Сумской области.

На севере Харьковской области оккупанты используют ясную погоду для увеличения количества ударов беспилотниками на 10 – 15 километров в тылу от линии фронта. Также захватчики одевают маскировочные снежные костюмы, чтобы сливаться со снегом. Российские военные признают: сложные погодные условия и рельеф местности сдерживают продвижение захватчиков в районе Великого Бурлука. Кроме того, российским силам трудно достигать значительных успехов, полагаясь на тактику проникновения малыми группами.

В конце января российская армия перебросила дополнительные силы в район Купянска. Одни подразделения направили в район Лимана Первого – на северо-восток от города. Также россияне усилили группировку на юго-восток от Купянска. Кроме того, враг перегруппировал силы с плацдарма на реке Оскол на север от Купянска и сосредоточил против города личный состав не менее трех дивизий. По оценке военного обозревателя Константина Машовца, цель этих действий – растянуть украинскую оборону вокруг Купянска, чтобы найти слабые места для будущего наступления. Он считает, что российские войска могут попытаться атаковать восточную часть города с севера, а также вдоль реки Оскол с юга – в районах Колесниковки и Ковшаровки.

На Константиновском направлении российские войска сосредоточили на этом направлении специализированных операторов дронов и относительно хорошо подготовленную штурмовую пехоту, а также в направлениях Дружковки, Краматорска (на северо-запад от Константиновки) и Славянска.

На Покровском направлении неблагоприятные погодные условия затрудняют работу украинских беспилотников. Российские войска этим пользуются для осуществления инфильтрации и накопления личного состава в центральной части Мирнограда.

Оккупанты, вероятно, готовятся к продвижению на Покровском направлении, поскольку все чаще применяют управляемые планирующие авиабомбы и подтягивают артиллерию ближе к линии фронта.