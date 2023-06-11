Еще один опасный объект: какую потенциальную угрозу имеет Запорожская ТЭС в оккупированном Энергодаре

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в опасности оказалась Запорожская АЭС, которая находится на оккупированной территории. Сейчас тщательно контролируется ситуация на этом сверхважном объекте.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Он отметил, что опасна также Запорожская ТЭС, которая расположена рядом с ЗАЭС и также контролируется российскими захватчиками.

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Главный показатель

Уровень воды в Каховском водохранилище – это главный показатель безопасности ЗАЭС.

Этот показатель пока или дает надежду, или создает угрозу для Запорожской АЭС. Он может повлиять именно на технологический процесс. Ведь ЗАЭС должна охлаждаться водой из технического пруда,

– объяснил Кирильчук.

По состоянию на сегодняшний день в 8 утра проводились замеры в Каховском водохранилище в районе Никополя, где уровень воды составил 9,35 метра.

Уровень по сравнению с замерами, которые производились в 6 утра, к сожалению, снизился на 10 сантиметров. Но в пределах даже этого интервала в рамках дня уровень воды именно в техническом пруду на территории ЗАЭС остается постоянным и стабильным – 16 метров 67 сантиметров,

– подчеркнул депутат Запорожского городского совета.

Этот показатель в краткосрочной перспективе позволяет считать, что станция находится в относительной безопасности.

Какая ситуация на Запорожской АЭС и ТЭС: смотрите видео

Могут использовать как козырь

В то же время, в военном смысле ЗАЭС для оккупантов может не иметь большого значения в их тактических и стратегических планах. Однако не следует забывать, что они также контролируют Запорожскую ТЭС.

В этом смысле существует опасность для жителей города, ведь у ТЭС есть 2 трубы по 300 метров высотой каждая. АИ россияне могут ее использовать в качестве козыря вместе с ЗАЭС.

"А сейчас происходит активизация на всех участках фронта. И в этой ситуации хотелось бы, чтобы внимание ООН, МАГАТЭ и других международных организаций было приковано к Запорожским АЭС и ТЭС. В частности, необходимо настаивать на контроле за этими объектами и на том, чтобы россияне их как можно быстрее оставили", – отметил Дмитрий Кирильчук.

Что происходит на Запорожской ТЭС

4 мая 2022 года Запорожская ТЭС, как и ЗАЭС, была захвачена российскими оккупационными войсками. А 5 мая ТЭС прекратила работу из-за недостатка угля, необходимого для его функционирования.

В августе 2022 года россияне обстреливали Запорожскую ТЭС, нацеливаясь на ее золоотвалы. При этом они пытались сделать вид, что якобы обстрелы осуществляют ВСУ.

В золоотвалах хранятся опасные отходы в виде золы, образованные в процессе работы ТЭС. Их радиационный уровень превышает естественный фон не менее чем в 2,5 раза. В результате обстрелов оккупантов в золоотвалах появились тучи пыли, распространившейся на окраине Энергодара. И вероятно из-за этого повысился радиационный фон вблизи ЗАЭС.

Недавно МАГАТЭ предприняла попытку попасть на Запорожскую ТЭС. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, ТЭС ранее обеспечивала резервное питание ЗАЭС. Однако из-за повреждения оборудования сейчас не может выполнять эту задачу. Оккупанты уверяют, что якобы возобновляют работу ТЭС, хотя представителей МАГАТЭ на объект не допускают.

Запорожская тепловая электростанция является одной из мощнейших теплоэлектростанций Украины. Она снабжала электрической энергией южные области Украины. ТЭС расположена в 3 км от Энергодара неподалеку от ЗАЭС и до начала войны России против Украины обеспечивала ее резервное питание.