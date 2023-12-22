Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков, отметив, что захватчики больше недели пытаются перейти к контрнаступлению. Их цель – вернуть позиции, которые они ранее потеряли в районе Работино и Орехова.
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ВСУ держат позиции
Россияне ранее анонсировали свое движение по всей украинско-российской линии фронта, в частности, в Запорожской области.
Однако на запорожской линии фронта существенных изменений не произошло, несмотря на попытки противника изменить рисунок боя и оттеснить украинских военных,
– подчеркнул депутат Запорожского областного совета.
Вооруженные Силы Украины держат эти линии обороны, и серьезных продвижений противника в сторону Орехова из Работино нет. Если и возможно движение врага, то на 100 – 150 метров. При этом россияне сконцентрировали на этом участке фронта колоссальное количество ресурсов – живой силы и военной техники.
Они пытаются проводить ежедневно до десятка атак, чтобы попытаться перейти в наступление. Но ВСУ держат позиции, а потому стратегических изменений там не будет,
– уверен Ашурбеков.
Также недавно на этом направлении был Президент Украины. Сейчас уделяется большое внимание Запорожской области со стороны руководства государства и областной военной администрации. В частности началось укрепление фортификационных сооружений на этом участке фронта.
"Такая консолидация ресурсов и понимание стратегической важности города Запорожья даст результаты, и враг дальше Работино не продвинется. Сегодня именно так и происходит", – подчеркнул Аскад Ашурбеков.
Какая ситуация в Запорожском направлении
- Активность врага вблизи Работино фиксируется в последние недели. Он постоянно атакует позиции ВСУ, но наши защитники сдерживают их натиск.
- Возле Работино оккупанты заняли позиции на высотах, что позволяет им атаковать украинские силы. В то же время, наши защитники имеют преимущество в контрбатарейной борьбе с врагом.
- Также российские захватчики постоянно несут потери на Запорожском направлении. Так, в Приютном украинский дрон атаковал КамАЗ, в котором передвигались оккупанты. В результате удара боеприпасом, 12 россиян получили ранения.