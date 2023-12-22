Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков, зазначивши, що загарбники понад тиждень намагаються перейти до контрнаступу. Їхня мета – повернути позиції, які вони раніше втратили в районі Роботиного та Оріхова.

До теми Росіяни хочуть повернути втрачені позиції на Запоріжжі: карта фронту за тиждень

ЗСУ тримають позиції

Росіяни раніше анонсували свій рух по всій українсько-російській лінії фронту, зокрема на Запоріжжі.

Однак на запорізькій лінії фронту суттєвих змін не відбулося, попри намагання противника змінити малюнок бою та відтиснути українських військових,

– наголосив депутат Запорізької обласної ради.

Збройні Сили України тримають ці лінії оборони, і серйозних просувань противника у бік Оріхова з Роботиного немає. Якщо й можливий рух ворога, то на 100 – 150 метрів. При цьому росіяни сконцентрували на цій ділянці фронту колосальну кількість ресурсів – живої сили і військової техніки.

Вони намагаються проводити щоденно до десятка атак, щоб спробувати перейти в наступ. Але ЗСУ тримають позиції, а тому стратегічних змін там не буде,

– впевнений Ашурбеков.

Зверніть увагу! В окупованому Токмаку добре працюють сили спротиву, внаслідок цього в місті часто лунає "бавовна". Так, 5 грудня було чутно декілька потужних вибухів. Раніше, 28 листопада, в Токмаку прогриміли вибухи в будівлі, яку захопили окупанти. Внаслідок удару, серед росіян були загиблі та поранені.

Також нещодавно на цьому напрямку був Президент України. Зараз приділяється велика увага до Запорізької області з боку керівництва держави та обласної військової адміністрації. Зокрема почалось укріплення фортифікаційних споруд на цій ділянці фронту.

"Така консолідація ресурсів та розуміння стратегічної важливості міста Запоріжжя дасть результати, і ворог далі Роботиного не просунеться. Сьогодні саме так і відбувається", – підкреслив Аскад Ашурбеков.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку