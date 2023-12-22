Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков, зазначивши, що загарбники понад тиждень намагаються перейти до контрнаступу. Їхня мета – повернути позиції, які вони раніше втратили в районі Роботиного та Оріхова.
До теми Росіяни хочуть повернути втрачені позиції на Запоріжжі: карта фронту за тиждень
ЗСУ тримають позиції
Росіяни раніше анонсували свій рух по всій українсько-російській лінії фронту, зокрема на Запоріжжі.
Однак на запорізькій лінії фронту суттєвих змін не відбулося, попри намагання противника змінити малюнок бою та відтиснути українських військових,
– наголосив депутат Запорізької обласної ради.
Збройні Сили України тримають ці лінії оборони, і серйозних просувань противника у бік Оріхова з Роботиного немає. Якщо й можливий рух ворога, то на 100 – 150 метрів. При цьому росіяни сконцентрували на цій ділянці фронту колосальну кількість ресурсів – живої сили і військової техніки.
Вони намагаються проводити щоденно до десятка атак, щоб спробувати перейти в наступ. Але ЗСУ тримають позиції, а тому стратегічних змін там не буде,
– впевнений Ашурбеков.
Також нещодавно на цьому напрямку був Президент України. Зараз приділяється велика увага до Запорізької області з боку керівництва держави та обласної військової адміністрації. Зокрема почалось укріплення фортифікаційних споруд на цій ділянці фронту.
"Така консолідація ресурсів та розуміння стратегічної важливості міста Запоріжжя дасть результати, і ворог далі Роботиного не просунеться. Сьогодні саме так і відбувається", – підкреслив Аскад Ашурбеков.
Яка ситуація на Запорізькому напрямку
- Активність ворога поблизу Роботиного фіксується останні тижні. Він постійно атакує позиції ЗСУ, але наші захисники стримують їхній тиск.
- Біля Роботиного окупанти зайняли позиції на висотах, що дозволяє їм атакувати українські сили. Водночас наші захисники мають перевагу у контрбатарейній боротьбі з ворогом.
- Також російські загарбники постійно зазнають втрат на Запорізькому напрямку. Так, у Приютному український дрон атакував "КамАЗ", в якому пересувались окупанти. Внаслідок удару боєприпасом, 12 росіян зазнали поранень.