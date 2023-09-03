Появились новые крематории, – Иван Федоров рассказал о проблемах россиян на Запорожском направлении

Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении растет. Об этом свидетельствует, в частности, ликвидация противника. Она продолжается как на линии фронта, Токмаке, Молочанске и Васильевке, так и там, где враг думал, что у него "глубокий тыл" – в Мелитополе и Бердянске.

Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что также россиян ликвидируют в "сверхглубоком тылу" – на побережье Азовского моря – в Кирилловке и Геническе. Он добавил, что почти каждый день там раздаются взрывы.

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"Ликвидация оккупантов продолжается и по тому фактору, что появляются новые и новые мобильные крематории. Появляются новые и новые укрытия, куда они свозят своих "двухсотых" и "трехсотых", – рассказал Федоров.

Так, например, к мобильному крематорию в поселке Пришиб оккупанты на этой недели приспособили свинарник. Туда свозят "Уралами" тела "двухсотых" захватчиков, а затем оттуда идет черный дым.

Как идет ликвидация врага: смотрите видео

Проблемы с провизией

Кроме того, у врага возникают проблемы с логистикой. Ведь российские военные уже начали жаловаться, что им несвоевременно поставляют провизию. Поэтому оккупанты пошли по домам и квартирам забирать продукты у людей.

Также идет ликвидация фейковых "штабов" и "избирательных комиссий" на фоне псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

В Каменке-Днепровской был ликвидирован "штаб", где собиралось по меньшей мере 30 представителей из разных фейковых "избирательных комиссий". Именно во время их "сборов" что-то произошло, что-то загорелось,

– отметил мэр Мелитополя.

Потери врага