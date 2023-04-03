Уговариваем людей эвакуироваться, у фронта еще 34 ребенка: что происходит на Запорожье
Ситуация на фронте в Запорожской области стабилизировалась. Противник свозит новые подразделения и готовится к обороне.
Об этом в эфире 24 Канала заявил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он добавил, что на линии столкновения находятся еще около 5 – 7 тысяч гражданского населения.
Смотрите также Коммунист, судимый за взяточничество: кто такой предатель Зубарев, авто которого взорвали в Мелитополе
Рассматривается принудительная эвакуация детей
Ашурбеков сообщил, что в населенных пунктах, расположенных на линии фронта, напряженная ситуация с водоснабжением, электричеством, отоплением и доступом к товарам первой необходимости. Туда регулярно навидаются гуманитарные миссии от государственных структур и международных организаций.
"Мы регулярно уговариваем местное население эвакуироваться. Знаю, что в непосредственной близости к фронту находится еще 34 ребенка. Недавно туда наведывалась вице-премьер Ирина Верещук. Рассматривается возможность принудительной эвакуации, когда один из родителей заберет ребенка в тыл", – рассказал местный депутат.
Аскад Ашурбеков о ситуации в Запорожской области: смотреть видео
Он добавил, что присутствие гражданских на линии фронта в определенной степени мешает Вооруженным Силам Украины выполнять свою работу. Для украинских военных приоритетом является защита и сохранение жизней гражданского населения.
Противник готовится к обороне
По словам Ашурбекова, в Запорожье ситуация относительно спокойная, а на линии столкновения уменьшилось количество обстрелов со стороны врага. Сейчас оккупанты взимают дополнительные резервы и готовятся к обороне.
"Но мы понимаем, что все это не обезопасит их от контрнаступления. Все эти действия в обороне – это попытка "успокоить" коллаборантов среди местного населения и предоставить мотивации собственным вооруженным силам, чтобы те были "уверены" в надежности обороны. Сегодня враг, как на ладони перед нами – и это видно по регулярных "хлопках" в Мелитополе и других городах на оккупированных территориях", – добавил он.
Ситуация в Запорожском направлении: главное
- По данным Генштаба ВСУ, в Запорожском направлении враг активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения.
- Утром 3 апреля в Мелитополе взорвался автомобиль, в котором двигался коллаборант Максим Зубарев – "глава" администрации поселка Якимовка.
- 2 апреля в городе произошел взрыв в локомотивном депо. Там у неприятеля была ремонтная база военной техники, хранилища топлива и части боеприпасов.