Уговариваем людей эвакуироваться, у фронта еще 34 ребенка: что происходит на Запорожье

Ситуация на фронте в Запорожской области стабилизировалась. Противник свозит новые подразделения и готовится к обороне.

Об этом в эфире 24 Канала заявил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он добавил, что на линии столкновения находятся еще около 5 – 7 тысяч гражданского населения.

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Рассматривается принудительная эвакуация детей

Ашурбеков сообщил, что в населенных пунктах, расположенных на линии фронта, напряженная ситуация с водоснабжением, электричеством, отоплением и доступом к товарам первой необходимости. Туда регулярно навидаются гуманитарные миссии от государственных структур и международных организаций.

"Мы регулярно уговариваем местное население эвакуироваться. Знаю, что в непосредственной близости к фронту находится еще 34 ребенка. Недавно туда наведывалась вице-премьер Ирина Верещук. Рассматривается возможность принудительной эвакуации, когда один из родителей заберет ребенка в тыл", – рассказал местный депутат.

Аскад Ашурбеков о ситуации в Запорожской области: смотреть видео

Он добавил, что присутствие гражданских на линии фронта в определенной степени мешает Вооруженным Силам Украины выполнять свою работу. Для украинских военных приоритетом является защита и сохранение жизней гражданского населения.

Противник готовится к обороне

По словам Ашурбекова, в Запорожье ситуация относительно спокойная, а на линии столкновения уменьшилось количество обстрелов со стороны врага. Сейчас оккупанты взимают дополнительные резервы и готовятся к обороне.

"Но мы понимаем, что все это не обезопасит их от контрнаступления. Все эти действия в обороне – это попытка "успокоить" коллаборантов среди местного населения и предоставить мотивации собственным вооруженным силам, чтобы те были "уверены" в надежности обороны. Сегодня враг, как на ладони перед нами – и это видно по регулярных "хлопках" в Мелитополе и других городах на оккупированных территориях", – добавил он.

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