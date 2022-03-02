На блокпосту в Запорожской области россияне застрелили двух мужчин в авто
2 марта 2022 , 08:21Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Запорожской ОГА
Российские оккупанты застрелили 2 гражданских в Запорожской области. Мужчины отказались выполнять требования врага.
Об этом утром 2 марта сообщили в Запорожской областной военной администрации, ссылаясь на главу Приморской ОТГ.
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Авто не остановилось перед врагом
Российские оккупанты расстреляли автомобиль на своем блокпосту. Двое мужчин погибли – они не согласились остановиться по требованию захватчиков.
Ранее в украинском Минздраве рассказывали, что под вражеский обстрел попадают и бригады скорой помощи. Трагические инциденты случались в Запорожской области 25 февраля.
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