Готовы преодолевать "красные линии": будет ли разрешение на удары западным вооружением по территории России

Украина не может наносить удары по российской территории, используя западное оружие. Почти еженедельно нам об этом напоминают, в то же время украинские военные говорят, что, имея такую возможность, победа в войне выдавалась бы более близкой.

Еще в 2022 году говорилось, что такая возможность нужна Украине. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что теперь Запад лучше понимает необходимость такого разрешения.

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Могут ли в Европе изменить решение

"Уже неоднократно появлялись статьи о том, что Запад должен все чаще пересекать "красные линии", которые нарисовала Россия. К примеру, она говорит чего-то не делать, Запад это делает и видит, что ничего не произошло. Поэтому я думаю, что такое разрешение будет", – рассказал Иван Усс.

Он вспомнил дискуссию, состоявшейся в июне 2022 года на одном из американских каналов. Тогда Курт Волкер – бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине, прямо сказал, что не понимает, почему установлен этот запрет. Ведь, когда идет война, то надо всем оружием, которое предоставляет Запад, наносить удары по России.

Когда ведущая отметила, что будут жертвы с той стороны, Волкер очень хорошо ответил, что это война, а на войне не бывает без жертв. Если Россию что-то не устраивает, то войну не нужно было начинать. Он добавил, что подобные полумеры не дают Украине возможности быстро выиграть эту войну,

– вспомнил Иван Усс.

Сейчас Украина близится ко второй годовщине полномасштабного вторжения России. Разрешения на удары до сих пор нет, но это не значит, что его вообще не будет.

"Я надеюсь, что оно (разрешение – 24 Канал) будет даже в текущем 2024 году, потому что все разговоры, что якобы войну нужно решать по-другому, не бить по России – думаю, все больше людей на Западе понимают, что это ложные утверждения", – заметил Иван Усс.

Надо, чтобы эти настроения играли большую роль в головах политиков на Западе. Тогда будет снятие ограничения на применение вооружения и, Возможно, Украине будут предоставлять даже лучшие дальнобойные ракеты. Это положительно отразится на динамике войны.

Есть ли шанс убедить в этом Запад

Следует подчеркнуть, что в некоторых случаях Европа действительно не имеет возможности предоставить нам вооружение. Ведь после завершения "холодной войны" было убеждение, что эпоха войн закончилась, поэтому оружие не нужно производить. Но сейчас уже есть понимание, что это не так. Многие страны Запада уделяют все большее внимание нарастанию военного потенциала.

Когда вы производите много вооружения, то его нужно применять. Это будет подталкивать страны Запада к тому, чтобы они предоставили Украине оружие, а также иметь у себя достаточно арсенала, чтобы заместить то, что будут предоставлять Украине,

– объяснил Иван Усс.

Западные издания уже пишут об этом, что сохранение России в современном виде будет представлять угрозу для Европы. Если Украина выиграет, то опасность исчезнет. Это также будет способствовать долговременному миру в Европе.

Следовательно, о таком ходе событий сегодня должны думать на Западе. Это то, что можно представить своим избирателям и налогоплательщикам, когда они спросят своих политиков, зачем давали деньги Украине. Ответом будет то, что средства предоставляли, чтобы прежде всего обезопасить себя от нападений России, которые точно произошли бы через несколько лет.

Поэтому надеюсь, что мнение о том, что нужно не только помогать, чтобы Украина выстояла, а чтобы она выиграла и не было угрозы для Европы – станет главным мотивационным фактором для оказания помощи,

– подытожил Иван Усс.

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