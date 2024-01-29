Ще у 2022 році говорилося, що така можливість потрібна Україні. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що тепер Захід краще розуміє необхідність такого дозволу.

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Чи можуть в Європі змінити рішення

"Вже неодноразово з'являлися статті про те, що Захід має дедалі частіше перетинати "червоні лінії", які намалювала Росія. Наприклад, вона каже чогось не робити, Захід це робить і бачить що нічого не відбулось. Тому я думаю, що такий дозвіл буде", – розповів Іван Ус.

Він пригадав дискусію, яка відбулася у червні 2022 року на одному з американських каналів. Тоді Курт Волкер – колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України, прямо сказав, що не розуміє, чому встановлена ця заборона. Адже, коли йде війна, то треба всією зброєю, яку надає Захід, завдавати ударів по Росії.

Коли ведуча зазначила, що будуть жертви з тієї сторони, Волкер дуже гарно відповів, що це війна, а на війні не буває без жертв. Якщо Росію щось не влаштовує, то війну не треба було починати. Він додав, що подібні півміри не дають Україні можливості швидко виграти цю війну,

– пригадав Іван Ус.

Зараз Україна наближається до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Дозволу на удари досі немає, але це не означає, що його взагалі не буде.

"Я сподіваюсь, що він (дозвіл – 24 Канал) буде навіть у поточному 2024 році, бо все ж таки розмови, що нібито війну треба вирішувати по-іншому, не бити по Росії – думаю, дедалі більше людей на Заході розуміють, що все це хибні твердження", – зауважив Іван Ус.

Треба, щоб ці настрої відігравали більшу роль у головах політиків на Заході. Тоді буде зняття обмеження на застосування озброєння й, можливо, Україні надаватимуть навіть кращі далекобійні ракети. Це позитивно вплине на динаміку війни.

Чи є шанс переконати у цьому Захід

Варто підкреслити, що у деяких випадках Європа справді не має змоги надати нам озброєння. Адже після завершення "холодної війни" було переконання, що епоха війн закінчилася, тому зброю не треба виробляти. Але зараз уже є розуміння, що це не так. Багато країн Заходу приділяють дедалі більше уваги наростанню військового потенціалу.

Коли ви виробляєте багато озброєння, то його треба застосовувати. Це підштовхуватиме країни Заходу до того, щоб вони надали Україні зброю, а також мали у себе достатньо арсеналу, щоб замістити те, що надаватимуть Україні,

– пояснив Іван Ус.

Західні видання уже пишуть про те, що збереження Росії у теперішньому вигляді становитиме загрозу для Європи. Якщо Україна виграє, то небезпека зникне. Також це сприятиме довготривалому миру в Європі.

Відтак про такий перебіг подій сьогодні мають думати на Заході. Це те, що можна представити своїм виборцям і платникам податків, коли вони запитають своїх політиків, навіщо ті давали гроші Україні. Відповіддю буде те, що кошти надавали, щоб найперше убезпечити себе від нападів Росії, які точно відбулися б через кілька років.

Тож сподіваюсь, що думка про те, що треба не лише допомагати, щоб Україна вистояла, а щоби вона виграла й не було загрози для Європи – стане головним мотиваційним чинником для надання допомоги,

– підсумував Іван Ус.

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