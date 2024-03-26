Насколько быстро летит "Циркон" и откуда враг пускает ракеты: объяснение ВМС и Defense Express

Россияне атаковали Украину 25 марта ракетой "Циркон", запущенной из Крыма. Сейчас появляются разные характеристики этого оружия, но четко известно одно: оно летит достаточно быстро, поэтому у людей есть несколько минут, чтобы спрятаться.

Запуск “Циркона” по Киеву произошел очень быстро, взрывы прозвучали одновременно с тревогой. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал об особенностях пусков ракет в последнее время.

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Откуда россияне пускают ракеты

Наземные пусковые являются мобильными, они не стационарные. Это не морские пуски – враг использует передвижные установки. Россияне быстро их разворачивают и так же быстро сворачивают, поэтому поразить их достаточно сложно. В то же время Силы обороны ищут решение, объяснил спикер Военно-морских сил.

Насколько быстро летит "Циркон"

Эксперты Defense Express уточнили, как быстро летит "Циркон". Они объяснили: расстояние по прямой будет меньше расстояния реального полета по параболе. А "любая ракета летит по определенной траектории, сначала она поднимается на значительную высоту, потом разгоняется, потом начинает снижаться и в пике мчится к земле". К тому же "Циркон" имеет аэробалистическую траекторию полета, то есть маневрирует.

После очередной неудачной для России атаки по Киеву своей новейшей ракетой 3М22 "Циркон" в сети быстро распространились расчеты ее подлетного времени, мол, до столицы она летит 3 минуты, до Одессы – 1. Но дело в том, что такие "расчеты" не имеют отношения к реальным,

– указывают журналисты.

Поэтому данные, что скорость "Циркона" составляет 9 тысяч километров в час, не совсем корректные.

Чтобы рассчитать точное подлетное время, надо иметь целый ряд данных, в частности точные параметры:

ракеты;

ее скорости;

высоты полета;

точной траектории в целом с учетом маневров.

"Сейчас вряд ли кто-то вообще точно может сказать, какое с точностью до секунды подлетное время "Циркона" до любого города Украины. Но более важным параметром является то, насколько быстро сам запуск ракеты будет зафиксирован, проведена идентификация и через сколько будет объявлено предупреждение об угрозе. А это уже действительно означает, что остается очень мало времени для того, чтобы найти безопасное место", – подытоживают в материале.