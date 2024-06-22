Важный поворотный момент, – Плетенчук об атаке оккупантов из Азовского моря
Российские оккупанты в ночь на 22 июня атаковали Украину с Азовского моря. Украинские военные все эти ракеты уничтожили.
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что эффективность российских "Калибров" уже не такая, как была в начале полномасштабного вторжения. Ведь Силы обороны Украины знают, что с ними делать.
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В ночь на 22 июня Воздушные силы ВСУ сбили все 4 ракеты "Калибр", которые запустил враг.
Что рассказал Плетенчук о ситуации в море
Со всем тем этот факт, конечно, тоже является неприятным. Потому что они (россияне – 24 Канал) решили, что могут использовать Азов, в том числе для размещения своих кораблей и применения. Но, конечно, забывают они, видимо, что Азов тоже достаточно недалеко от нас находится,
– заявил Дмитрий Плетенчук.
Представитель Военно-морских сил ВСУ подтвердил, что Россия в ночь на 22 июня выпустила 4 ракеты "Калибр" именно из Азовского моря. Хотя Воздушные силы ВСУ утром отчитывались, что враг запускал эти ракеты из Черного моря.
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Четыре ракеты (типа "Калибр" – 24 Канал) были выпущены из акватории Азовского моря, и это является важным поворотным моментом, потому что они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море,
– рассказал спикер.
Он уточнил, что Россия отгораживается боновыми заграждениями в Керченском проливе и пытаются применять надводные корабли.
Сколько ракетоносителей враг держит в Черном и Азовском морях
Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты по состоянию на утро 22 июня держат:
- в Черном море – одну подводную лодку, которая может иметь до 4 ракет;
- в Азовском море – 3 единицы кораблей проекта "Буян-М". Они могут иметь на вооружении до 20 ракет, учитывая, что 4 они использовали.