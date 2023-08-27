Ядерная угроза со стороны КНДР нарастает: Совбез ООН провел экстренное заседание

Северная Корея снова попыталась запустить разведывательный спутник с помощью баллистической ракеты. Поэтому Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что от Северной Кореи происходит ядерная угроза. По ее словам, эта опасность нарастает.

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Что сказали США

Томас-Гринфилд напомнила, что Совбез много раз требовал от Пхеньяна не проводить больше ни одного запуска с использованием баллистических технологий.

Эти запуски прямо подрывают режим нераспространения ядерного оружия. Они отдаляют нас от нашей общей цели – разоружения,

– объяснила она.

По ее словам, эти пуски представляют угрозу не только соседним с КНДР странам, но и всему миру.

Что сказала КНДР

На слова Томас-Гринфилд отреагировал постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. Он якобы не увидел в ракетных пусках никаких нарушений международных законов.

Представитель Северной Кореи назвал запуск разведывательного спутника "неотъемлемым правом суверенного государства".

Что этому предшествовало

Пхеньян 23 августа запустил в космос военный разведывательный спутник-шпион, но потерпел неудачу. Это уже вторая попытка Северной Кореи.

Речь идет о спутнике-разведчике "Маллиген-1". При его запуске ракета-носитель "Чхоллима-1" взорвалась в воздухе. Причиной послужил сбой в системе аварийного подрыва. В ходе полета первая и вторая ступени ракеты нового типа отработали нормально, а третья взорвалась из-за ошибки.

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