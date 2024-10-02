Путин поднял себе зарплату: деньги содрали с россиян через штрафы и конфискации

Владимир Путин решил повысить себе зарплату. Так, расходы на содержание президента России и его аппарата увеличатся на 25%.

Согласно документу, расходы по статье "Президент России и его администрация" составят почти 31 миллиард рублей, передает 24 Канал. То есть в 2025 году расходы на содержание аппарата российского диктатора увеличатся более чем на четверть. В текущем году эта сумма была в размере 24,6 миллиарда рублей.

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Откуда у Кремля деньги на повышение зарплаты Путину

Основной причиной увеличения расходов станет повышение заработных плат как для самого Путина, так и для сотрудников Кремля. Фонд оплаты труда президента, в котором работают около 1,5 – 2 тысяч человек, в 2025 году вырастет с 18 до 21 миллиарда рублей.

Также планируется значительное увеличение расходов на закупку товаров и услуг для главы государства и кремлевских чиновников. В то же время обычным россиянам, которые выживают на мизерную пенсию, Путин поднимает налоги.

Кроме того, на фоне увеличения расходов на войну и содержание президентского аппарата, власть планирует значительно увеличить сборы штрафов с россиян и российского бизнеса.

К слову, на социальную политику в России выделят всего 6,49 триллиона рублей, что составит лишь 15,7% от общего объема расходов. Ранее социальные статьи бюджета в стране-агрессоре занимали ведущие позиции.

Согласно федеральному бюджету в период с 2025 по 2027 год государственная казна рассчитывает получить около 600 миллиардов рублей благодаря штрафам, санкциям и возмещению убытков. Из этой суммы около 60 миллиардов рублей планируют получить путем конфискации имущества граждан.

Важно! Также в 2025 году российское правительство планирует увеличение "оборонных" расходов. По мнению бывшего сотрудника СБУ Иван Ступака, для воплощения такого плана Россия срежет различные статьи расходов, в частности речь идет об образовании, программы здравоохранения, программы развития науки и тому подобное.