Укр Рус
24 Канал Новости Украины Многим не понравится, – интервью бойца ВСУ об изменениях в мобилизации, ТЦК и зарплатах военных
17 февраля, 18:00
23

Многим не понравится, – интервью бойца ВСУ об изменениях в мобилизации, ТЦК и зарплатах военных

Дарина Трунова, Оксана Харьковська
Основные тезисы
  • Михаил Федоров возглавил Министерство обороны в 2026 году, планируя реформы в ТЦК и изменения в мобилизации.
  • Интервью бойца ВСУ Даниила Яковлева раскрывает планы по реформированию системы мобилизации, борьбы с самовольным оставлением частей (СЗЧ) и возможности повышения зарплат военных.

В январе 2026 года Михаил Федоров возглавил Министерство обороны. Среди изменений, которые планирует провести Федоров, есть реформирование ТЦК, изменения в мобилизации и борьба с СЗЧ. Он уже поделился деталями на закрытой встрече с военными.

Военнослужащий ВСУ Даниил Яковлев в интервью 24 Каналу рассказал, как надо изменить ТЦК, что поможет уменьшить количество СЗЧ и что будет с зарплатами военных. Больше – читайте далее в материале.

Кстати Чего от Федорова ждут в Минобороны и сможет ли он сломать систему: Храпчинский назвал 2 шага, что изменят все

Можем ли уже подвести краткие итоги первых результатов работы министра обороны Михаила Федорова? Что изменилось в первую очередь?

Мы с братом (Кирилл Яковлев, – 24 Канал) и некоторыми нашими побратимами встречались с министром обороны Федоровым, общались с глазу на глаз. Я не могу до конца рассказывать, о чем мы говорили, потому что это будет некорректно и неправильно, но могу успокоить военных людей, которых интересует армия и ее изменения.

Знаю, что у людей был страх того, что Федоров не разбирается в войне, что он не военный и так далее. Но после общения с ним становится понятно, что он очень хорошо разбирается в ситуации, которая сейчас есть. Он – в материале многих моментов, его команда тоже. Он, я так понимаю, очень много людей взял с собой из Дии, которые показали там очень высокие результаты и хорошее качество реформ. Думаю, что Минобороны ожидает то же самое.

Мы видим последние назначения. Это люди, которые имеют прямое отношение к войску: или они как-то вовлечены в реформирование войска, или как-то вовлечены в помощь войску. Тот же Тарас Чмут, руководитель фонда "Вернись живым" – у него очень высокий социальный рейтинг доверия, и он руководит одним из самых успешных фондов, которые поставляют оружие ВСУ. Поэтому ожидается, что очень скоро все будет интереснее.

Вопрос в том, что Министерство обороны быстро не реформируешь. Я понимаю, что только месяц-два будут проводить внутренний аудит, определять – кто, что, где делает, какие есть структуры и департаменты, и после этого уже будут принимать конкретные решения. Сейчас мы видим, что пока все очень хорошо.

Полное интервью Даниила Яковлева: смотрите видео

Надо заметить тот факт, что Михаил Федоров очень открытый и коммуникабельный. Если у вас есть желание, какие-то предложения, инициативы, или вы что-то хотите сказать, то можно это сделать. Он очень открыт ко всему – как к критике, так и к предложениям прежде всего.

Можно сделать вывод, что Федоров прислушивается к тому, что говорят военные, и принимает это во внимание, да?

Да. Он нам рассказал, что будет сделано, что уже было сделано. Его команда, с которой мы потом встречались, сделала так же. Мне очень нравится тот факт, что вся команда очень молодая. Она построена на проектном менеджменте. У команды тайм-менеджмент – все четко, по секундам.

Условно говоря, нам сказали быть там в пять часов – в пять часов все начинается. Если что-то не получается, то нас предупреждают. Если что-то у нас не получается, то мы им говорим. Они с пониманием относятся. Нет такого, как плохая коммуникация или еще что-то.

Думаю, сейчас – лучшее время и возможность для любого военного, который хочет донести свое мнение, предложение, пожелания в Министерство обороны. Не надо стесняться, даже если вы думаете, что ваша идея или предложение будет плохим. Попробуйте ее донести, возможно, она будет революционной, и это изменит многое.

Кстати, среди изменений в мобилизации Михаил Федоров также предложил право на отсрочку от мобилизации после завершения службы для военнослужащих по "Контракту 18 – 24". Депутаты уже приняли эти изменения, однако министр отметил, что есть еще ряд норм, которые надо принять.

Федоров объявлял, что нужно реформировать ТЦК, менять подход к мобилизации. Но мы понимаем, что за этот вопрос отвечают Сухопутные войска. По твоему мнению, реформировать ТЦК должно сугубо Минобороны или вместе с Сухопутными войсками?

Нам сказали (во время личного разговора с Федоровым, – 24 Канал), что будут делать, но я не скажу вам. Я скажу многим людям, если то, что нам озвучили, сделают, то это уже намного улучшит ситуацию, которая сейчас есть. Мы ставили этот вопрос, и нам на него дали четкий ответ. Я верю и надеюсь, что удастся реализовать проект реформы, которую они предложили.

Это многим людям не понравится – людям, которые не хотят изменений, людям, которые хотят продолжать эту бесконечную коррупцию и так далее. Но то, что нам озвучили, думаю, и многим людям понравится.

Понятно, что все функции, которые несвойственны армии, должно забрать Министерство обороны. И все. Армия должна воевать. Там не должны бегать, хватать людей и забрасывать в бусик, или еще что-то делать. Для этого есть другие правоохранительные органы, поэтому давайте все же относиться более объективно и конструктивно ко всему этому.

Потому что у нас получается такая ситуация, что рейтинг армии и доверия к военным очень сильно падает из-за этих видео, где кто-то кого-то толкает, бросает, бьет или еще что-то. Для этого есть правоохранительные органы, полиция – пусть занимаются. ТЦК должны быть полностью реформированы, и, как я понимаю, это сейчас приоритет для Министерства обороны, который им поставил даже президент.

Я так понимаю, что всем, кто уклоняется от службы, нужно приготовиться. Как-то решить или купить себе инвалидность уже точно не получится. По крайней мере над этим будут работать.

Надеюсь, да. Во-первых, я считаю, что во всех ТЦК должен быть проведен аудит. Все руководители ТЦК должны пойти на полиграф и дать четкие декларации о доходах, имуществе – своих и своих семей. Это будет правильно.

Этих людей не так много, но это должно быть. Без этого не будет возвращено доверие к ТЦК, к войску и ко всем людям. Мы же реалисты, мы видим ситуацию, которая сейчас происходит. Все знают о коррупции в ТЦК, все понимают, цены мы видим в интернете.

Понятно, что ГПУ, СБУ, НАБУ или также другие структуры ГБР ловят коррупционеров ТЦК. Это мы все также видим – эти нереальные суммы средств, но это – системная история. Чтобы ее не повторять – надо сделать проверку всех руководителей ТЦК через полиграф, через антикоррупционные органы. Это даст свои плоды в будущем для тех, кто захочет тоже это делать.

Я считаю, что если мы заберем на войско все имущество, все деньги, которые получены плохим путем, это тоже улучшит ситуацию и уровень доверия к войску и прежде всего к Министерству обороны. Я вижу такой выход из ситуации.

Федоров также говорил о том, что нужно решать проблему СЗЧ. По его словам, 2 миллиона украинцев сейчас находятся в розыске, еще 200 тысяч самовольно покинули воинские части. Как с этим будут бороться, какие цели ставятся?

Мы об этом тоже разговаривали. Ответ нас очень устроил. Мы были довольны тем, что они хотят сделать в отношении СЗЧ. Я полностью поддерживаю тот факт, что мы должны повернуться лицом к людям, которые ушли в СЗЧ. Мы не должны идти со стороны того, что мы вас еще больше накажем, если вы пойдете в СЗЧ. Это неправильная позиция, и она очень плохая. Мы так никого не вернем.

Понятно, что есть большая часть людей в СЗЧ, которые ушли, потому что им так захотелось. Но есть, объективно, очень большая часть людей в СЗЧ, которые ушли, потому что у них не было другого выбора. У меня очень много друзей, которые пошли в СЗЧ, потому что у них не было выбора. И все. Я их не осуждаю за это. Часть из них уже вернулась в строй, к счастью.

То, что хотят сделать, – очень правильно. Прежде всего мы должны ориентироваться на человекоцентричность в этом направлении. Мы должны дать вариант для каждого, кто в СЗЧ, как он может вернуться в строй. Не только в штурмовые подразделения. У нас много других незанятых должностей, куда их можно вернуть.

Понятно, что когда человеку, который испугался и пошел в СЗЧ, мы скажем, мол, возвращайся и пойдешь снова на штурм или в штурмовую бригаду, то мотивации вернуться будет гораздо меньше. У нас войско недоукомплектовано многими другими должностями. Не хватает водителей, людей, которые копают траншеи, инженеров, поваров. Этих людей можно понабирать из СЗЧ. Просто мы должны повернуться к ним лицом.

Надеюсь, то, что хотят сделать по СЗЧ, – сделают. Но вопрос же в том, что СЗЧ надо менять в комплексе с системой подготовки и обучения, а также полностью изменить систему перераспределения людей в армии. Мы должны перераспределять людей в армию по принципу, где они будут самые необходимые, а не куда кто-то хочет.

Обратите внимание! Депутат Федор Вениславский рассказал, что больше всего случаев самовольного оставления части среди новобранцев. Среди причин СЗЧ депутат назвал семейные проблемы и взаимоотношения, когда военные видят какую-то социальную несправедливость или предвзятость в действиях руководства.

Я считаю, что надо наполнять прежде всего те бригады, которые показывают эффективность, но понемногу увеличивать границы их ответственности на фронте, а не создавать много подразделений и наполнять их СЗЧ. Потому что в результате мы получаем много подразделений, которые по факту ничего не умеют, с малой комплектацией людей.

Например, у нас есть Третий армейский корпус, им нужны люди. Давайте заплатим им за каждого возвращенного из СЗЧ какую-то цену, или дадим что-то сверху, и они соберут этих людей. И эти люди будут рады, что служат в одном из самых эффективных корпусов Украины. Так же сделать с ДШВ, с "Хартией". Думаю, результаты будут очень быстрые.

Среди наших военных неоднократно поднимали вопрос о повышении заработных плат, но, к сожалению, на этот год пока не нашли в бюджете деньги на это. Что ты об этом думаешь?

Относительно зарплаты мы не общались (с Федоровым, – 24 Канал), потому что все, что касается материального и каких-то наград, – это тема табу для нас на обсуждении. Потому что люди будут думать, что мы пришли с какими-то материальными или какими-то другими своими интересами, а не интересами государственного, всеукраинского уровня.

Кроме того, здесь же проблема не в поднятии зарплаты, а в том, что военный тратит свою зарплату, чтобы продолжать служить, ремонтировать машины, что-то покупать, арендовать квартиры и так далее. Если мы проведем аудит пустых квартир и СТО, то их можно взять и сделать для ВСУ; платить СТО за то, что они ремонтируют машины ВСУ бесплатно. Это заберет у военных очень большие расходы на ремонт машин.

И так сделать в каждом регионе, чтобы руководители ОВА поняли, сколько у них есть пустых домов, квартир и так далее, где могут бесплатно проживать военные. Чтобы они не платили, в прямом смысле слова, за очень плохой подвал тысячу долларов, как это было в свое время в Краматорске.

Также очень часто ты платишь за то, что есть в коммунальной собственности, потому что кто-то умный решил это сдавать в аренду и на этом зарабатывать. А руководители ОВА на местах за этим не следят. Поэтому зарплату повысить, понятно, надо, но на сколько? Здесь вопрос в другом – в справедливости.

Одно из наших предложений было о том, что надо зарплату поднять по уровню образованности военного, чтобы мотивировать военного проходить какие-то тесты, – то есть обучение, английский и так далее.

Чтобы за каждый курс по такмеду, картографии, инженерии, знание английского и так далее, военный получал какие-то бонусы к зарплате. Знает английский – плюс 500 гривен, знает такмед – плюс 500 гривен. Знает, как управлять тяжелой техникой, – плюс 500 гривен.

И на этом формировать его заработную плату. Чтобы военный мотивировался расти над собой, а государство видело, что оно вкладывается в человека, который является высококвалифицированным военным сотрудником. А зарплату поднять... Я только за, но понимаю, что это не сделают, потому что, как говорится, "денег нет".

Среди действующих военнослужащих обсуждается, что Украина фактически начала роспуск Интернационального легиона. Даже Сухопутные войска признали, что иностранных бойцов теперь переводят в состав штурмовых подразделений. Как ты оцениваешь такое решение? Хотя нет официальной цифры, сколько бойцов служит в Интернациональном легионе. С чем это решение было связано?

Решение – максимально негативное. Я не знаю, с чем оно связано. Может, кто-то что-то спросонья себе придумал и решил сделать какую-то неадекватную реформу. Вообще не понимаю, зачем это делать. У нас, наоборот, должны быть максимально расширены границы для иностранцев.

Я за то, чтобы мы открыли в Европе, на базах НАТО, полигон, учебный центр, где мы будем обучать иностранцев, которые хотят воевать в Украине; там их будем перераспределять на военные части, которые сейчас в Украине. Почему это проблема – я не знаю.

В Украине большая проблема с полигонами, потому что прилетает, особенно если там будут учиться иностранцы. Но я не думаю, что для нас проблема договориться с базой НАТО в Варшаве, в любой другой стране, чтобы нам выделили там какие-то помещения, инфраструктуру. Мы бы могли сказать, что все, кто хотят воевать в Украине, могут приезжать, им не нужны визы, ничего. Там людей проверяли бы и отбирали бы.

Например, пришел иностранец, специалист по связи или БПЛА, а ему говорят, что он пойдет на штурмы. Понятно, что он будет думать, зачем оно ему надо. Но тут вопрос в другом. Думаю, лучше сделать в тех же корпусах отдельные части из иностранцев, как сейчас в некоторых корпусах формально они уже есть.

Читайте также Нас атаковали, погибли трое, – интервью бойца иностранного легиона о боях и спасении гражданских

Там есть отдельные подразделения, где чисто иностранцы. В Третьем армейском корпусе вы можете увидеть, что там иностранцев также много, но к ним отношение совсем другое. Там за ними следят, коммуницируют украинцы и также иностранцы. Это дает свои плоды, что человек чувствует себя нужным. Они занимают разные позиции, а не только в штурмах.

Не понимаю, в чем проблема, чтобы иностранец был квалифицированным по такмеду и занимался эвакуацией, был водителем – это же не проблема, включил ему навигатор и он едет. Водителей тяжелой техники не хватает. Также многие иностранные военные могут управлять техникой, которую нам дают в НАТО, без дополнительного обучения.

Если мы говорим о странах Латинской Америки, в частности Колумбии, Бразилии, Мексике, Уругвае или Африке, то там меньше квалифицированных специалистов. Но эти люди тоже очень хорошо воюют, они не отступают. Мы можем набирать их в очень больших количествах, но для этого нужно выделить финансирование, создать для этих людей отдельные рекрутинговые центры по регионам.

Нам не нужен один рекрутинговый центр для всех иностранцев. Я считаю, что надо разделять. Страны Латинской Америки, Азии, Африки, Европы, если мы можем, то США, Канада также. Это дало бы свои плоды и результаты. В каждом рекрутинговом центре должно работать хотя бы 10 – 20 человек, которые нон-стоп набирают людей, как это делают россияне.

Также надо выделить отдельные самолеты, бюджетные перелеты, бюджетное проживание, питание, чтобы когда иностранец приезжал воевать за Украину, он хотя бы месяц-два не думал, где ему жить, чем питаться, кто его оденет и так далее. Это будет правильный подход. А то, что сказали, чтобы все иностранцы из Интернационального легиона в ВСУ шли в штурмовые подразделения – это как-то не очень.

Есть военные иностранцы, которых уже распустили и предложили или перевестись, или им просто придется ехать домой, или выбирать какую-то другую профессию? Остаются ли они в Украине?

У меня есть друзья-иностранцы, которые, к сожалению, покинули Украину из-за не очень позитивного отношения к себе. Поэтому меня очень огорчает тот факт, что приезжают очень хорошие специалисты из Европы, а потом быстро разочаровываются в Украине, отношении к себе, и уезжают домой. Конечно, потом они создают атмосферу, что лучше сюда не ехать.

Все из-за того, что иностранцы не привыкли, что к ним могут так относиться, как некоторые нехорошие командиры позволяют себе относиться к другим украинцам. Но надо давать большие возможности тем подразделениям, которые уже показали результат. А не делать наоборот, когда подразделение не показывает результат, а мы ему даем еще большие возможности, потому что, может, потом оно что-то покажет. Зачем такое делать?

Есть подразделения, где есть иностранцы. Почему бы не дать им больше финансирования, чтобы они открыли свои рекрутинговые центры при корпусе и набирали себе иностранцев? Конечно, при поддержке СБУ, чтобы не было плохих случаев. А получается, что мы создаем структуры, которые будут между собой конфликтовать. Зачем это делать? Мы же можем просто все разделить по направлениям.

Важно! В составе бригады "Хартия" работает иностранное подразделение "Гуахиро". Его бойцы постоянно совершенствуют свои навыки, в частности в работе с минометами, артиллерией и тактической медициной. Истории колумбийцев и венесуэльцев, которые воюют в составе "Хартии" – читайте в материале 24 Канала.

Никто не будет мешать друг другу, и мы будем получать хороший результат и большие человеческие ресурсы. Например, Колумбия – это 50 миллионов населения. Там 20 – 25 миллионов мужчин, если я не ошибаюсь. Мексика – 150 миллионов населения. Нам небезразлично, кто у нас будет сидеть в посадке и стрелять по оккупантам. Главное – чтобы он стрелял в нужную сторону.

С чем связано, что мужчины в возрасте 60+ лет могут официально подписывать контракты для службы в армии? Как ты думаешь, много ли желающих пойдет на это? На кого вообще это было рассчитано? И зачем было нужно это решение?

Я думаю, что никто не знает, зачем нужно это решение. Если почитать народных депутатов, которые голосовали за это, говорят, что очень много людей 60+ хотят вернуться в армию, но не могут.

Вопрос в том, что очередей никто не видел, когда этот законопроект приняли и дали возможность снова вернуться в армию старым "совковым" командирам. Мы же все понимаем, что человек, который служил в армии 10 лет с 1990-х – это минимум майор, подполковник, полковник. Понятно, на какую он должность попадет.

Не надо рассказывать и врать о том, что они будут служить только на боевых должностях и так далее. В интернете уже писали, как по этому законопроекту на должность логиста попадал человек 60+ лет. Он не может разобраться, что такое дроны, НРК, какие средства сейчас используются, что ему надо делать, если надо что-то закупать, потому что сейчас все в электронном виде.

У нас уже есть "плеймаркет" оружия, где военные могут покупать в электронном виде. Вы понимаете, что дед-логист 60 лет этого адекватно делать даже не сможет. Я уже говорил, что принимаются законопроекты, которые не нужны армии, а те, что нужны армии, – не принимаются. Не понимаю, почему.

Почему у нас не принимают тот самый законопроект об иностранцах, чтобы упростить законодательство, дать им большие и легкие возможности заезжать в Украину и воевать. Также у нас не принимают законопроект, чтобы дать девушкам больше возможностей в ВСУ и сделать часть должностей в армии гражданскими. Чтобы не нужно было девушке, которая хочет пойти на фотографа, два месяца страдать на полигоне, жить в лесу, а потом все-таки идти на фотографа. Так же, чтобы пойти на повара. Это надо менять.

Что это за люди – действительно ли они на боевых должностях, или возвращают просто офицеров или генералов в отставке?

Возвращают тех, кто выгоден. У человека звание майор, подполковник, полковник. Он только заходит в войско, если он давно уволится, то сразу за выслугу лет получает плюс звание. Это уже много. С его уровнем ШПК звание (штатно-должностная категория, – 24 Канал) плюс должность, и у него будет очень хорошая зарплата. Мы же все понимаем, что сейчас тяжело найти работу 60+. А тут он заходит в войско и получает такую зарплату.

То есть это человек, который, например, не воевал с 2014 года и не в курсе современной войны? Он мог в 80-х, 90-х работать сугубо в тылу и вернуться сейчас на службу? Нет условий, чтобы человек воевал, был ветераном войны, имел статус участника боевых действий и так далее?

Условий почти нет. Если вы действительно хотите принести пользу государству, то вы должны сделать так, чтобы человек, который возвращается в таком возрасте в армию после увольнения на какую-то должность, должен был пройти обучение, аттестации и дополнительные моменты, чтобы доказать, что может занять эту должность.

А этого нет?

А кто-то видел какие-то критерии? Мне лично товарищ рассказывал, что в его подразделение мобилизовался мужчина 63 лет на должность логиста, который последний раз 10 лет назад дизель из танка сливал как логист. Уровень его компетенции максимально низкий. Сейчас мы воюем дронами и НРК, их надо закупать через "плеймаркет". А он не знает, что это такое и какую бумажку надо писать, чтобы найти.

Мой близкий товарищ, Герой Украины, на очень хорошей должности, как-то рассказал, что когда на должность вернулся человек, который имеет звание генерала, его поставили на очень высокую должность. Он проводил ревизии в его месте службы. К сожалению, не могу говорить, что он там делал, что говорил. Но уровень его компетенции, когда он последний раз был на службе более 5 лет назад, – вообще треш. Этот человек перед своей должностью генерала в армии работал в трамвайном депо, а попал в армию на ревизию в должности генерала.

Однако единственное, что еще всем скажу: вы должны поддерживать любые изменения, которые происходят в армии, если их внедряют действительно профессионалы. Даже если вы их можете до конца не понимать. Потому что в последнее время мы видим ситуацию, что у нас все критикуется, но ничего не поддерживается.