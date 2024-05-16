Президент Португалии объяснил ситуацию с отменой визита Зеленского

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза объяснил ситуацию с отмененным визитом Владимира Зеленского в страну. Португальский лидер отметил, что приезд украинского главы визит окончательно не был подтвержден.

Ребелу де Соуза отметил, что Зеленский должен был посетить несколько стран в рамках своей поездки. Португальский глава также выразил обеспокоенность эскалацией ситуацией в Украине с войной.

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В Португалии объяснили ситуацию с визитом Зеленского

Президент Португалии отметил, что не может говорить об отмене визита Зеленского в страну, потому что это так и не было подтверждено.

Это была инициатива с участием нескольких стран, которая, очевидно, изучалась, но окончательно не была подтверждена,

– сказал де Соуза.

Португальский глава отметил, что говорить о подтверждении визита украинского президента не было возможным из-за условий безопасности. Ведь наша страна находится в состоянии войны.

Стоит отметить, что 14 мая министр обороны Португалии Нуну Мелу подтвердил, что визит президента Украины в Португалию готовится. Однако тот не уточнил, когда и с какой программой наш глава государства приедет в страну.

Зеленский объяснил, почему отложил зарубежные визиты

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что он пообщался с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Украинский глава проинформировал Монтерегру о ситуации на фронте и попытках России расширить войну.

"Все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонительных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты", – объяснил Зеленский.

Президент Украины отметил, что подробно обсудил с главой португальского правительства Саммит мира, который может стать первым шагом к восстановлению справедливого мира.

Зеленский также поблагодарил премьер-министра Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверения, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки Саммита мира.

Зеленский не поехал с визитом за границу