Зарубежные курорты и путешествия по Украине: где и как отдыхали украинские политики

В этом году украинские политики имели не так много времени на отдых. Многим "подпортили" лето досрочные парламентские выборы и только после них депутаты и министры отправились в полноценные отпуска. В соцсетях политиков можно встретить фотографии как из зарубежных фестивалей и курортов, так и из путешествий по Украине. Рассказываем, кто, где и как проводил долгожданные "каникулы".

Арсен Аваков

Где: Италия

Глава МВД поделился фото с отдыха на острове Капри, который расположен в Тирренском море. Однако в подписи к изображению указано: за 9 дней отпуска Аваков посетил много красивых городов и мест. Другими фотографиями отдыха обещает делиться "потихоньку".

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Юрий Луценко

Где: Франция

Генпрокурор Украины в соцсетях похвастался 10-дневным отпуском в Провансе.

"Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья", – написал он.

Перед этим депутат Сергей Лещенко опубликовал в сети фото отеля премиум-класса недалеко от французского курорта Сен-Тропе, в котором якобы остановился Луценко. Генпрокурор ответил, что на самом деле он там "проездом обедал".



Фото апартаментов, опубликованных Лещенко в Facebook

Олег Ляшко

Где: Италия

Лидер "Радикальной партии", которая не прошла в парламент IХ созыва, с женой Роситой отпуск провел в Италии.

Фото с отдыха политик не выкладывал, но записал видео "для Зеленского", где пообещал вернуться в Украину. Также он пожаловался, что президентская и парламентская кампании его очень истощили, но все же уходить из политики он не собирается.

Щоб позбавити презедента від необхідності сушити мізки над вигадками, інформую, що зараз я в Італії. Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa), я обов‘язково повернуся в рідну Україну, не залишу вам її на поталу. pic.twitter.com/MDPUuA2qvI — Олег Ляшко (@OVLiashko) July 29, 2019

Сергей Лещенко

Где: Испания

Нардеп VIII созыва в соцсетях рассказал, что неделю гастролировал с женой Анастасией Топольской (украинская ди-джейка) и, как подтверждение, опубликовал фото браслетов-пропусков с фестивалей.

Кроме того, пара успела насладиться видами Астурии (север Пиренейского полуострова) и поплавать на каяках.

Павел Розенко

Где: Грузия, Украина

Вице-премьер-министр Украины о своем отдыхе в соцсетях не пишет, но это активно делает его невеста – телеведущая Елена-Кристина Лебедь. Из ее сообщений можно узнать, что пара сначала гостила в Грузии (в частности, в Батуми), а конечной остановкой путешествия стало украинское озеро Свитязь.



Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь / Елена-Кристина Лебедь via Facebook



Пара на отдыхе в Батуми / Елена-Кристина Лебедь via Facebook

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Ирина Геращенко

Где: Украина

Первый заместитель председателя Верховной Рады путешествует по Украине, о чем активно отчитывается на своей странице в Facebook. Да, она с подругами посетила город Ржищев (Киевская область), рассказала о его истории и достопримечательностях и призвала подписчиков увидеть это собственными глазами.

Следующим пунктом путешествия стал поселок Морское, который расположен на берегу Черного моря (Николаевская область). "Я почувствовала себя сегодня как в селе своего детства – простой быт и единение с природой", – написала она об этой местности.



Геращенко призывает путешествовать по Украине / Ирина Геращенко via Facebook

Анатолий Гриценко

Где: Турция

Лидер партии "Гражданская позиция", которая не прошла в Верховную Раду IХ созыва, отпуск провел с семьей в Турции. В соцсетях политик опубликовал фото жены, главного редактора газеты "Зеркало недели" Юлии Мостовой, в одном из турецких ресторанов.

"Турция. Любимая, бассейн, книга, кофе, фрукты – интим/полдник, шумных детей в аквапарк погонять отправили", – подписал фотографии Гриценко.

Виталий Кличко

Мэр Киева и глава КГГА поделился одним-единственным фото со своего отдыха и то, подозреваем, ради того, чтобы "потролить" главу Офиса Президента Андрея Богдана.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею (Андрей Ваврыш – владелец компании SAGA Development – 24), чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину..." , – написал мэр столицы в Twitter и добавил фото, в которой он занимается кайтсерфингом. Где именно отдыхал Кличко, не указано.

Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали

Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) August 6, 2019

Мария Ионова

Где: Греция

Депутат от БПП Мария Ионова двухнедельный отпуске провела с семьей в греческом городе Салоники на берегу Эгейского моря.

"Наконец, и наша очередь полного "дзень"! Я – 24 часа – Мама целых две недели", – отметила Ионова в начале отдыха, добавив к сообщению несколько красивых морских пейзажей и фото.



Мария Ионова на отдыхе / Мария Ионова via Facebook

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Егор Соболев

Где: Украина

Нардеп VIII созыва с женой, телеведущей Марией Падалко и тремя детьми отпуск провел в Грибовке (Одесская область).

Как отметила Маричка Падалко на своей странице в Facebook, все 5 лет депутатской каденции Соболева они считали, что семья народного депутата должна отдыхать в Украине. Поэтому в этом году традиции не изменили, а вот следующий отпуск планируют провести уже за рубежом.



Егор Соболев с семьей на матче Суперкубка Украины по футболу в Одессе / Маричка Падалко via Facebook

Также она опубликовала целый видеоотчет с отдыха, где подробно рассказала об условиях проживания и развлечения в курортном поселке, а также то, в какую сумму семье обошлась 5-дневная поездка (30 500 грн).

Светлана Залищук

Где: Греция

Народный депутат VIII созыва две недели провела с мужем в Греции.

"Когда у тебя расписано поминутно 18 часов в сутки, а потом вдруг каждая минута становится свободной и независимой – ощущение, будто куда-то делось земное притяжение. Но понемногу мои жизненные сенсоры возобновились, и я прекратила прикладывать часы до, например, "зависания" под звездным небом", – отметила политики на.

Здесь же она добавила о важности ощущение баланса в жизни: "Радикальный трудоголизм атрофирует способность воспринимать жизнь вне графика. Так же, как радикальное безделье атрофирует другие важные способности". И резюмировала, что "восстановлена ​​морем, готова делать что-то интересное".



Светлана Залищук отдыхала в Греции / Светлана Залищук via Facebook