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      Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики

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      Де політики провели відпустки?
      Де політики провели відпустки? / 24 канал

      Цьогоріч українські політики мали не так багато часу на відпочинок. Багатьом "підпсували" літо дострокові парламентські вибори і лише після них депутати та міністри відправилися у повноцінні відпустки. У соцмережах політиків можна зустріти світлини як із закордонних фестивалів та курортів, так і з подорожей Україною. Розповідаємо, хто, де та як проводив довгоочікувані "канікули".

      Арсен Аваков

      Де: Італія

      Очільник МВС поділився фото з відпочинку на острові Капрі, який розташований у Тірренському морі. Проте у підписі до зображення зазначено: за 9 днів відпустки Аваков відвідав багато красивих міст та місць. Іншими фотографіями відпочинку обіцяє ділитися "потихеньку".

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      Юрій Луценко

      Де: Франція

      Генпрокурор України у соцмережах похвалився 10-денною відпусткою у Провансі.

      "Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі", – написав він.

      Перед цим депутат Сергій Лещенко опублікував у мережі фото готелю преміум-класу неподалік від французького курорту Сен-Тропе, у якому нібито зупинився Луценко. Генпрокурор відповів, що насправді він там "проїздом обідав".

      Луценко
      Фото апартаментів, опубліковане Лещенком у Facebook

      Олег Ляшко

      Де: Італія

      Лідер "Радикальної партії", яка не пройшла у парламент ІХ скликання, з дружиною Росітою відпустку провів у Італії.

      Фото з відпочинку політик не викладав, проте записав відео "для Зеленського", де пообіцяв повернутися в Україну. Також він поскаржився, що президентська та парламентська кампанії його дуже виснажили, але все ж іти з політики він не збирається.

      Сергій Лещенко

      Де: Іспанія

      Нардеп VІІІ скликання у соцмережах розповів, що тиждень гастролював з дружиною Анастасією Топольською (українська ді-джейка) та, як підтвердження, опублікував фото браслетів-перепусток з фестивалів.

      Крім того, пара встигла насолодитися краєвидами Астурії (північ Піренейського півострова) та поплавати на каяках.

      Павло Розенко

      Де: Грузія, Україна

      Віце-прем'єр-міністр України про свій відпочинок у соцмережах не пише, проте це активно робить його наречена – телеведуча Олена-Крістіна Лебідь. Так, з її дописів можна дізнатися, що пара спочатку гостювала в Грузії (зокрема, у Батумі), а кінцевою зупинкою подорожі стало українське озеро Світязь.

      Розенко
      Павло Розенко та Олена-Крістіна Лебідь / Олена-Крістіна Лебідь via Facebook

      Розенко
      Пара на відпочинку в Батумі / Олена-Крістіна Лебідь via Facebook

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      Ірина Геращенко

      Де: Україна

      Перша заступниця голови Верховної Ради мандрує Україною, про що активно звітує на своїй сторінці у Facebook. Так, вона з подругами відвідала місто Ржищів (Київська область), розповіла про його історію та визначні місця і закликала підписників побачити це на власні очі.

      Наступним пунктом мандрівки стало селище Морське, що розташоване на березі Чорного моря (Миколаївська область). "Я відчула себе сьогодні як в селі свого дитинства – простий побут і єднання з природою", – написала вона про цю місцевість.

      Геращенко
      Геращенко закликає подорожувати Україною / Ірина Геращенко via Facebook

      Анатолій Гриценко

      Де: Туреччина

      Лідер партії "Громадянська позиція", яка не пройшла до Верховної Ради ІХ скликання, відпустку провів із сім’єю в Туреччині. У соцмережах політик опублікував фото дружини, головної редакторки газети "Дзеркало тижня" Юлії Мостової, в одному з турецьких ресторанів.

      "Туреччина. Кохана, басейн, книга, кава, фрукти – інтим/підвечірок, галасливих дітей в аквапарк погасати спровадили", – підписав світлини Гриценко.

      Віталій Кличко

      Мер Києва і очільник КМДА поділився одним-єдиним фото зі свого відпочинку і то, підозрюємо, заради того, щоб "потролити" главу Офісу Президента Андрія Богдана.

      "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію (Андрій Вавриш – власник компанії SAGA Development, – 24), щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритою, якщо не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину ...", – написав мер столиці у Twitter і додав фото, де він займається кайтсерфінгом. Де саме відпочивав Кличко, не зазначено.

      Марія Іонова

      Де: Греція

      Депутатка від БПП Марія Іонова двотижневу відпустку провела з сім’єю у грецькому місті Салоніки на березі Егейського моря.

      "Нарешті, і наша черга повного "дзень"! Я – 24 години – Мама цілих два тижні", – зазначила Іонова на початку відпочинку, додавши до допису кілька красивих морських пейзажів та фото.

      Іонова
      Марія Іонова на відпочинку / Марія Іонова via Facebook

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      Єгор Соболєв

      Де: Україна

      Нардеп VIII скликання з дружиною, телеведучою Марічкою Падалко та трьома дітьми відпустку провів у Грибівці (Одеська область).

      Як зазначила Марічка Падалко на своїй сторінці у Facebook, всі 5 років депутатської каденції Соболєва вони вважали, що родина народного депутата має відпочивати в Україні. Тому цьогоріч традиції не зрадили, а от наступну відпустку планують провести уже за кордоном.

      Соболєв
      Єгор Соболєв з родиною на матчі Суперкубку України з футболу в Одесі / Марічка Падалко via Facebook

      Також вона опублікувала цілий відеозвіт з відпочинку, де детально розповіла про умови проживання та розваги у курортному селищі, а також те, у яку суму родині обійшлася 5-денна поїздка (30 500 грн).

      Світлана Заліщук

      Де: Греція

      Народна депутатка VIII скликання два тижні провела з чоловіком у Греції.

      "Коли в тебе розписано похвилинно 18 годин на добу, а потім раптом кожна хвилина стає вільною і незалежною – відчуття, ніби кудись поділося земне притяжіння. Але потроху мої життєві сенсори відновилися, і я припинила прикладати годинник до, наприклад, "зависання" під зоряним небом", – зазначила політикиня.

      Тут же вона додала про важливість відчуття балансу в житті: "Радикальний трудоголізм атрофує здатність сприймати життя поза графіком. Так само, як радикальне неробство атрофує інші важливі здатності". І резюмувала, що "відновлена морем, готова робити щось цікаве".

      Заліщук
      Світлана Заліщук відпочивала в Греції / Світлана Заліщук via Facebook

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини політики Відпочинок Статті Публікації Арсен Аваков Олег Ляшко Сергій Лещенко - новини Анатолій Гриценко Ірина Геращенко Віталій Кличко Єгор Соболєв Павло Розенко
      Джерело: 24 канал
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