Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики

Цьогоріч українські політики мали не так багато часу на відпочинок. Багатьом "підпсували" літо дострокові парламентські вибори і лише після них депутати та міністри відправилися у повноцінні відпустки. У соцмережах політиків можна зустріти світлини як із закордонних фестивалів та курортів, так і з подорожей Україною. Розповідаємо, хто, де та як проводив довгоочікувані "канікули".

Арсен Аваков

Де: Італія

Очільник МВС поділився фото з відпочинку на острові Капрі, який розташований у Тірренському морі. Проте у підписі до зображення зазначено: за 9 днів відпустки Аваков відвідав багато красивих міст та місць. Іншими фотографіями відпочинку обіцяє ділитися "потихеньку".

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Юрій Луценко

Де: Франція

Генпрокурор України у соцмережах похвалився 10-денною відпусткою у Провансі.

"Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі", – написав він.

Перед цим депутат Сергій Лещенко опублікував у мережі фото готелю преміум-класу неподалік від французького курорту Сен-Тропе, у якому нібито зупинився Луценко. Генпрокурор відповів, що насправді він там "проїздом обідав".



Фото апартаментів, опубліковане Лещенком у Facebook

Олег Ляшко

Де: Італія

Лідер "Радикальної партії", яка не пройшла у парламент ІХ скликання, з дружиною Росітою відпустку провів у Італії.

Фото з відпочинку політик не викладав, проте записав відео "для Зеленського", де пообіцяв повернутися в Україну. Також він поскаржився, що президентська та парламентська кампанії його дуже виснажили, але все ж іти з політики він не збирається.

Щоб позбавити презедента від необхідності сушити мізки над вигадками, інформую, що зараз я в Італії. Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa), я обов‘язково повернуся в рідну Україну, не залишу вам її на поталу. pic.twitter.com/MDPUuA2qvI — Олег Ляшко (@OVLiashko) July 29, 2019

Сергій Лещенко

Де: Іспанія

Нардеп VІІІ скликання у соцмережах розповів, що тиждень гастролював з дружиною Анастасією Топольською (українська ді-джейка) та, як підтвердження, опублікував фото браслетів-перепусток з фестивалів.

Крім того, пара встигла насолодитися краєвидами Астурії (північ Піренейського півострова) та поплавати на каяках.

Павло Розенко

Де: Грузія, Україна

Віце-прем'єр-міністр України про свій відпочинок у соцмережах не пише, проте це активно робить його наречена – телеведуча Олена-Крістіна Лебідь. Так, з її дописів можна дізнатися, що пара спочатку гостювала в Грузії (зокрема, у Батумі), а кінцевою зупинкою подорожі стало українське озеро Світязь.



Павло Розенко та Олена-Крістіна Лебідь / Олена-Крістіна Лебідь via Facebook



Пара на відпочинку в Батумі / Олена-Крістіна Лебідь via Facebook

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Ірина Геращенко

Де: Україна

Перша заступниця голови Верховної Ради мандрує Україною, про що активно звітує на своїй сторінці у Facebook. Так, вона з подругами відвідала місто Ржищів (Київська область), розповіла про його історію та визначні місця і закликала підписників побачити це на власні очі.

Наступним пунктом мандрівки стало селище Морське, що розташоване на березі Чорного моря (Миколаївська область). "Я відчула себе сьогодні як в селі свого дитинства – простий побут і єднання з природою", – написала вона про цю місцевість.



Геращенко закликає подорожувати Україною / Ірина Геращенко via Facebook

Анатолій Гриценко

Де: Туреччина

Лідер партії "Громадянська позиція", яка не пройшла до Верховної Ради ІХ скликання, відпустку провів із сім’єю в Туреччині. У соцмережах політик опублікував фото дружини, головної редакторки газети "Дзеркало тижня" Юлії Мостової, в одному з турецьких ресторанів.

"Туреччина. Кохана, басейн, книга, кава, фрукти – інтим/підвечірок, галасливих дітей в аквапарк погасати спровадили", – підписав світлини Гриценко.

Віталій Кличко

Мер Києва і очільник КМДА поділився одним-єдиним фото зі свого відпочинку і то, підозрюємо, заради того, щоб "потролити" главу Офісу Президента Андрія Богдана.

"Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію (Андрій Вавриш – власник компанії SAGA Development, – 24), щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритою, якщо не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину ...", – написав мер столиці у Twitter і додав фото, де він займається кайтсерфінгом. Де саме відпочивав Кличко, не зазначено.

Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали

Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) August 6, 2019

Марія Іонова

Де: Греція

Депутатка від БПП Марія Іонова двотижневу відпустку провела з сім’єю у грецькому місті Салоніки на березі Егейського моря.

"Нарешті, і наша черга повного "дзень"! Я – 24 години – Мама цілих два тижні", – зазначила Іонова на початку відпочинку, додавши до допису кілька красивих морських пейзажів та фото.



Марія Іонова на відпочинку / Марія Іонова via Facebook

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Єгор Соболєв

Де: Україна

Нардеп VIII скликання з дружиною, телеведучою Марічкою Падалко та трьома дітьми відпустку провів у Грибівці (Одеська область).

Як зазначила Марічка Падалко на своїй сторінці у Facebook, всі 5 років депутатської каденції Соболєва вони вважали, що родина народного депутата має відпочивати в Україні. Тому цьогоріч традиції не зрадили, а от наступну відпустку планують провести уже за кордоном.



Єгор Соболєв з родиною на матчі Суперкубку України з футболу в Одесі / Марічка Падалко via Facebook

Також вона опублікувала цілий відеозвіт з відпочинку, де детально розповіла про умови проживання та розваги у курортному селищі, а також те, у яку суму родині обійшлася 5-денна поїздка (30 500 грн).

Світлана Заліщук

Де: Греція

Народна депутатка VIII скликання два тижні провела з чоловіком у Греції.

"Коли в тебе розписано похвилинно 18 годин на добу, а потім раптом кожна хвилина стає вільною і незалежною – відчуття, ніби кудись поділося земне притяжіння. Але потроху мої життєві сенсори відновилися, і я припинила прикладати годинник до, наприклад, "зависання" під зоряним небом", – зазначила політикиня.

Тут же вона додала про важливість відчуття балансу в житті: "Радикальний трудоголізм атрофує здатність сприймати життя поза графіком. Так само, як радикальне неробство атрофує інші важливі здатності". І резюмувала, що "відновлена морем, готова робити щось цікаве".



Світлана Заліщук відпочивала в Греції / Світлана Заліщук via Facebook