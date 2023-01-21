Истребители F-16 и ракеты ATACMS нужны для освобождения Крыма, – военный эксперт

Все внимание мирового сообщества 20 января было приковано к заседанию в формате "Рамштайн". Там Алексей Резников говорил об оружии для обороны, а Владимир Зеленский отметил важность оружия для деоккупации.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Украина уже заявляет о нуждах в дальнобойном оружии.

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На заседании "Рамштайна" министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине необходима ремонтная техника, системы ПВО и усиление наступательных возможностей – танки, гаубицы, боеприпасы. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский говорил об истребителях F-16 американского образца и об Atacms – дальнобойной артиллерии.

Дальнобойное оружие на будущее

Самусь объясняет это тем, что министр обороны выполняет текущие задачи, говорит о том, что нам необходимо в ближайшие месяцы. В то же время президент работает на перспективу.

Министр обороны говорит о вопросах, которые уже начали решаться. В ближайшее время, заметил эксперт, проблема с танками, например, может быть полностью решена.

Вопрос об истребителях и Atacms – это уже следующая задача. Конечно, если мы говорим об освобождении Крыма, то нам нужны и F-16, и Atacms для того, чтобы сохранить наших солдат,

– подчеркнул Солонтай.

Дальнобойные ракеты и подобные самолеты позволят Украине фактически действовать по всей территории оккупированного Крыма и повысят наши боевые возможности для деоккупации, подчеркнул спикер.

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