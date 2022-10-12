На какую помощь может рассчитывать Украина после "Рамштайна": предположение политтехнолога

После начала ракетного террора России страны Запада могут расширить поставки Украине средств противовоздушной обороны. В то же время ВСУ могут рассчитывать на новые типы вооружений.

Все последующие поставки позволят Украине эффективно защищаться от варварских ракетных обстрелов оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отметил, что после начала ракетного террора России, Украина обязательно может рассчитывать на новую военную помощь от стран Запада.

Зеленский выступал перед G7 с программой того, что нужно нам и как можно сделать "апгрейд" военной помощи. Он выступил с очень конкретными предложениями. Он перечислял, какие виды ПВО нужны и т.д. На очереди современные системы, о чем заявили в США и Британии. С ПВО нет вопросов, что Украина их получит, но хочется другого,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, для Украины сегодня важно получить авиацию, в частности самолеты Ф-15 и Ф-16.

"У нас появляется новый аргумент для предоставления такой авиации – наши летчики и так уже на них проходят обучение, на что выделили 100 миллионов долларов. Ф-15 – это истребитель-перехватчик. Если бы у нас были Ф-15 – то, возможно, не было бы жертв. Основная задача Ф-15 – перехватывать ракеты. Это то, что менее эффективно могут делать наши "МиГи", – добавил Шейтельман.

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По его мнению, это сильный довод для того, чтобы Украина могла защищаться от будущих российских ракетных атак.

"Ф-15 нужны не для того, чтобы Москву бомбить, а чтобы защищаться от варварских ракетных обстрелов нашей территории. Пришло время для такого решения. Если наши летчики готовы – значит, самолеты тоже готовы. Ф-15 не нужно строить – они есть в ангарах США около 1000 штук, которые можно просто начать поставлять", – резюмировал Шейтельман.

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